Sinem Dedetaş’a Üsküdar isyanı: Sen hırsız ve rüşvetçisin

Sinem Dedetaş’a Üsküdar isyanı: Sen hırsız ve rüşvetçisin
Gündem Haberleri

CHP’deki parti içi krizlere bir yenisi daha eklendi. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’de bu defa Üsküdar karıştı.

CHP Üsküdar Üyesi Abdülkadir Birinci ve 39. Üsküdar Olağan İlçe Kongresi’nde seçimi kaybeden eski başkan İbrahim Çağlar Atalar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında şok iddialarda bulundu.

CHP Üyesi Birinci, Sinem Dedetaş’ı kastederek “Ben artık hırsızların içinde durmak istemiyorum” deyip partiden istifa ettiğini açıkladı ve parti kimliğini yaktı.

"SEN HIRSIZ VE RÜŞVETÇİSİN"

Video yayımlayarak Dedetaş hakkında ciddi rüşvet iddialarında bulunan Birinci “Delegelerin sevgililerini kendilerini desteklemeleri için belediyede işe almışlar. Sen hırsızsın, rüşvetçisin. Bütün hırsızlıklarını ispat etmeye hazırım. Git, beni mahkemeye ver. Eğer beni bir hafta içerisinde mahkemeye vermezsen, ben seni mahkemeye vereceğim” ifadelerini kullandı.

Atalar yerine kongrede yeni seçilen Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün bankamatik memuru olduğunu iddia eden Birinci “Ataşehir Belediyesindeki bankamatik memurunu Üsküdar CHP İlçe Başkanı yaptınız” diye konuştu.

Kongrede seçimi kaybeden eski CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar da Dedetaş’a ateş püskürdü. Atalar “CHP sayesinde oturduğunuz koltuklarda bize iftira atasınız, oradaki imkânlarla bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz. Benim kazanılsın diye gecemi gündüzümü verdiğim belediyeyi bana karşı kullanan ahlaksızlar var” dedi. Haber Merkezi

