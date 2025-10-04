Terörist İsrail'e küresel öfke büyüyor! Dünya Gazze için meydanlarda 

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısı, Türkiye’den Avrupa’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş çaplı protestolara yol açarak adeta küresel bir intifadaya dönüştü.

Barselona başta olmak üzere, İspanya, Yunanistan, Polonya, İngiltere ve İtalya’daki birçok Avrupa kentinde on binlerce kişi meydanlara çıkarak terörist İsrail’i lanetleyen sloganlar attı.

Polis bazı ülkelerde sert müdahalelerde bulunurken, yüzlerce gösterici gözaltına alındı. Latin Amerika’da da tepkiler büyüktü. Arjantin’in başkenti Buenos Aires, Kolombiya’nın Bogotá şehri ve Meksika City’de toplanan kalabalıklar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

Türkiye’de başkent Ankara’da Filistin Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla vatandaşlar ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, sloganlarla İsrail ve ABD’ye tepki gösterdi. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç “Tek bir gemimiz, tek bir aktivistimiz kalana kadar Gazze’ye yaklaşmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Gösterilerde maket gemiler sergilendi ve “Gazze’ye özgürlük” sloganları atıldı.

NEW YORK

New York’ta Gazze’de ateşkes sağlanması için gösteridüzenlendi. En az 56 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

ALMANYA

Almanya’nın Düsseldorf kentinde buluşan göstericiler İsrail’in insani yardım girişimlerine müdahalelerini kınadı.