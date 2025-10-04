Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yapımını Nuri Demirağ başlatmıştı! Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı Divriği yeniden açılıyor

Yapımını Nuri Demirağ başlatmıştı! Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı Divriği yeniden açılıyor

Yapımını Nuri Demirağ başlatmıştı! Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı Divriği yeniden açılıyor
Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı olma ünvanına sahip Sivas Divriği Havaalanı, yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçiyor.

Yapım çalışması 1936’da Nuri Demirağ tarafından başlatılan, 1941 yılında tamamlanan havaalanı, Türkiye’nin yerli uçak üretim girişimlerinden NU-D-36 tipi uçağın ilk iniş yaptığı pist olarak Türk havacılık tarihinde çok önemli bir simge olarak biliniyor.

Uzun yıllar atıl kalan, 1990’lı yılların sonunda kullanılmaz hâle gelen havaalanında 2020’de restorasyon ve inşaat başlatıldı ve eylül ayı itibarıyla iniş için hazır hâle geldi.

Havaalanının yeniden açılışına liderlik eden iş adamı Arslan Küçükemre, “Buraya ilk uçağın inmesi, Nuri Demirağ’ın yıllar önce başlattığı vizyonun yeniden canlanması, bölgesel kalkınma vizyonunun fiilî başlangıcını müjdeleyen heyecan verici bir olaydır” dedi.

Havaalanı, bölgenin tarihî ve kültürel zenginliklerinin daha ulaşılabilir hâle gelmesinde de rol oynayacak.

