CHP'den 'beni gözden çıkardı' sözleriyle istifa etti! Niyazi Nefi Kara'dan açıklama

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti.

"BENİ GÖZDEN ÇIKARDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifasını duyuran Kara, "Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım. Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda "üyeliğimi askıya alarak" beni gözden çıkardı" dedi.

"PARTİLİLERE KÜS DEĞİLİM"

Yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği alınan kararı olgunlukla karşıladığını belirten Kara, "Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için 'masumiyet karinesi' nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir. Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.