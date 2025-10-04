Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, CHP'ye sordu: 2024’te ayağa kalktınız bugün neden yoksunuz?

AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, CHP'ye sordu: 2024’te ayağa kalktınız bugün neden yoksunuz?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, CHP&#039;ye sordu: 2024’te ayağa kalktınız bugün neden yoksunuz?
CHP, Meclis, AK Parti, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Büyükgümüş, CHP’nin Meclis açılışına katılmamasının, parti içinde yaşanan rant ve koltuk kavgasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Emrah Özcan ANKARA - Büyükgümüş, şöyle dedi: Cumhurbaşkanı’mız Türkiye’nin birliği ve beraberliği konusunda yüksek bir irade gösteriyor. CHP bir yıl önce Cumhurbaşkanı’mızı ayakta karşılamıştı. Bu doğru harekette bile kendi içlerinde kavga çıkmıştı. Şimdi ise katılmıyoruz diyorlar. Biz uzunca bir süredir CHP’nin Türkiye’de olup bitenlerle ilgili bir kanaatini, pozisyonunu, refleksini görmüyoruz. İçeride bir tartışma yapıyorlar ama bunu biz bilmiyoruz. CHP’nin ne doğrusunu, ne yanlışını, ne yaptığını, ne fikrini ele alamaz hâle geliyoruz. Bu yaşananları ne diye ele alacağımızı bilemiyoruz. Çünkü refleksleri, tavırları, düşünceleri kendi içlerindeki verdikleri bir rant kavgasının yansımaları gibi geliyor bize. Bir uluslararası konuyu konuşurken de kendi içlerindeki koltuk ve rant kavgasının iz düşümündeki davranış olarak sergiliyorlar yahut Türkiye’de iç politikayla ilgili Meclis’imizin açılışıyla ilgili bir konu olduğu zaman da aynı şekilde hareket ediyorlar. Koltuk mücadelesinden dolayı kimin nereye, nasıl geleceğini bu olaylar üstünden şekillendiriyorlar. Böyle absürt bir durumla karşı karşıyayız. Bizim burada tek üzüldüğümüz, siyasetin demokrasinin kalitesine zarar veriyor olması. CHP’ye inanan, güvenen bir seçmen grubu var.

AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, CHP'ye sordu: 2024’te ayağa kalktınız bugün neden yoksunuz? - 1. Resim

&LDQUO;SİYASET YAPMAK İSTEYENİN EVİ TBMM'DİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkâr etmiş olur” dedi.

CHP’ye yüklenen Çelik şunları söyledi: Siyaset yapma iddiasındaki her yapının ‘evi’ Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar, her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekânıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu fotoğraftan rahatsız oldular! Bu ne yaman çelişkiGrip mi Covid mi? Yeni varyant ayırt etmeyi zorlaştırıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis Genel Kuruluna geliyor  - GündemDevlet radara karşı uyaracak!Terörist İsrail'e küresel öfke büyüyor! Dünya Gazze için meydanlarda  - Gündemİsrail'e karşı 'küresel intifada'Yapımını Nuri Demirağ başlatmıştı! Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı Divriği yeniden açılıyor - GündemTürkiye’nin ilk ilçe havaalanı Divriği yeniden açılıyorTMSF, Ekotürk TV ve Simya Metal’i satışa çıkardı! İhale kasım ayında - GündemTMSF, Ekotürk TV ve Simya Metal’i satışa çıkardı!Bu fotoğraftan rahatsız oldular! Bu ne yaman çelişki - GündemBu fotoğraftan rahatsız oldular!Hamas'ın Gazze planı kararı sonrası Erdoğan, Tel Aviv'i işaret etti: Yapılması gereken derhal saldırıların durdurulmasıdır - Gündem"Derhal saldırıların durdurulması gerekiyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...