AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, CHP'ye sordu: 2024’te ayağa kalktınız bugün neden yoksunuz?

Emrah Özcan ANKARA - Büyükgümüş, şöyle dedi: Cumhurbaşkanı’mız Türkiye’nin birliği ve beraberliği konusunda yüksek bir irade gösteriyor. CHP bir yıl önce Cumhurbaşkanı’mızı ayakta karşılamıştı. Bu doğru harekette bile kendi içlerinde kavga çıkmıştı. Şimdi ise katılmıyoruz diyorlar. Biz uzunca bir süredir CHP’nin Türkiye’de olup bitenlerle ilgili bir kanaatini, pozisyonunu, refleksini görmüyoruz. İçeride bir tartışma yapıyorlar ama bunu biz bilmiyoruz. CHP’nin ne doğrusunu, ne yanlışını, ne yaptığını, ne fikrini ele alamaz hâle geliyoruz. Bu yaşananları ne diye ele alacağımızı bilemiyoruz. Çünkü refleksleri, tavırları, düşünceleri kendi içlerindeki verdikleri bir rant kavgasının yansımaları gibi geliyor bize. Bir uluslararası konuyu konuşurken de kendi içlerindeki koltuk ve rant kavgasının iz düşümündeki davranış olarak sergiliyorlar yahut Türkiye’de iç politikayla ilgili Meclis’imizin açılışıyla ilgili bir konu olduğu zaman da aynı şekilde hareket ediyorlar. Koltuk mücadelesinden dolayı kimin nereye, nasıl geleceğini bu olaylar üstünden şekillendiriyorlar. Böyle absürt bir durumla karşı karşıyayız. Bizim burada tek üzüldüğümüz, siyasetin demokrasinin kalitesine zarar veriyor olması. CHP’ye inanan, güvenen bir seçmen grubu var.

&LDQUO;SİYASET YAPMAK İSTEYENİN EVİ TBMM'DİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkâr etmiş olur” dedi.

CHP’ye yüklenen Çelik şunları söyledi: Siyaset yapma iddiasındaki her yapının ‘evi’ Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar, her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekânıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektedir.