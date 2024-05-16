Kuryelik yaparken öldürülen Ata Emre Akman'ın emekli albay babasından yürek yakan sözler

Balıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı

Balıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı

Balıkesir'de motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay Erol Akman, "25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım" dedi.

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta geçimini sağlamak için motokuryelik yaptığı sırada saldırıya uğradı. 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçakladı, talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay Erol Akman, oğlunun öldürülmesiyle ilgili yürek yakan açıklamalarda bulundu.

NOW Haber'e konuşan baba Akman, olayı 'Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti' diye ifade ederek oğlunun katledilmesini 'Caniliğin ötesinde bir şey' olarak tanımladı.

"KENDİ ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM"

Erol Akman, "40 yıllık resmi üniforma, asker kıyafeti giymişliğim var. 25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım" ifadelerini kullandı.

"Çocuğum gerektiğinde kafede garsonluk yapar, gerektiğinde traktör tamirciliği yapan biriydi" diyen acılı baba, "Onu öldürenin dışarıda 6 defa suç kaydı olması hem de hepsi bıçaklamayla ilgiliyse ve bununla beraber sokakta dolaşmaya devam ediyor olmasını izlemeye yüreğimiz dayanmıyor" dedi.