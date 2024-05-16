Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuryelik yaparken öldürülen Ata Emre Akman'ın emekli albay babasından yürek yakan sözler

Kuryelik yaparken öldürülen Ata Emre Akman'ın emekli albay babasından yürek yakan sözler

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kuryelik yaparken öldürülen Ata Emre Akman&#039;ın emekli albay babasından yürek yakan sözler
Balıkesir Üniversitesi, Haber

Gündem Haberleri

Balıkesir'de motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay Erol Akman, "25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım" dedi.

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta geçimini sağlamak için motokuryelik yaptığı sırada saldırıya uğradı. 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçakladı, talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay Erol Akman, oğlunun öldürülmesiyle ilgili yürek yakan açıklamalarda bulundu.

NOW Haber'e konuşan baba Akman, olayı 'Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti' diye ifade ederek oğlunun katledilmesini 'Caniliğin ötesinde bir şey' olarak tanımladı.

"KENDİ ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM"

Erol Akman, "40 yıllık resmi üniforma, asker kıyafeti giymişliğim var. 25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım" ifadelerini kullandı.

"Çocuğum gerektiğinde kafede garsonluk yapar, gerektiğinde traktör tamirciliği yapan biriydi" diyen acılı baba, "Onu öldürenin dışarıda 6 defa suç kaydı olması hem de hepsi bıçaklamayla ilgiliyse ve bununla beraber sokakta dolaşmaya devam ediyor olmasını izlemeye yüreğimiz dayanmıyor" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi - GündemBaşakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildiMİT'ten Hakurk’ta nokta operasyonu! Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed öldürüldü - GündemMİT'ten nokta operasyonu! PKK'nin kritik 2 ismi öldürüldü7 ilde dev operasyon! İsmail Azar ve Hamza Mutlu yakalandı, çok sayıda gözaltı var - Gündemİsmail Azar ve Hamza Mutlu yakalandı, çok sayıda gözaltı varİstanbul'da gece yarısı ortalık karıştı! Mahalleli silah sesine uyandı - Gündemİstanbul'da gece yarısı ortalık karıştı! Mahalleli silah sesine uyandıAyhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! 1 komiser ve 3 sivil gözaltına alındı - Gündem1 komiser ve 3 sivil gözaltına alındıÇekirdek aile 3 kişiye düştü! Geçen yıl evlilikler de doğumlar da azaldı - GündemÇekirdek aile 3 kişiye düştü!
Sonraki Haber Yükleniyor...