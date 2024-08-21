Hayırsız baba! Nafaka ödememek için kendini ölü gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde öz çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini 'hack'leyen baba, sahte belge hazırlayarak kendisini ölü gösterdi. Hayırsız babaya 7 yıl hapis cezası verildi.

Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini 'hackl'eyerek başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

DOKTOR BİLGİLERİNİ ÇALDI

Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

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SİSTEM AÇIĞINI SATMAYA ÇALIŞTI

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da 'hack'leyen Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.