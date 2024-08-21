Yük gemisinde maymun çiçeği paniği! Hepsi karantinaya alındı

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Birçok ülke art arda yeni vaka açıklarken bu kez de bir yük gemisinde virüs şüphesi üzerine karantina başlatıldı. İşte detaylar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Bu korkutucu virüs art arda birçok ülkeye yayılmaya başlamış durumda. İsveç, Pakistan ve Filipinler'de bu virüse rastlanılırken insanlar belirtileri vs. merak ediyor.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Öte yandan virüse yeni bir ülke sınırları içinde daha rastlanıldı. Arjantin'de yetkililer, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına aldı.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan "gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne" dair uyarı aldıkları ifade edildi.

M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.