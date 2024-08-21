Özgür Özel'in ayağına ne olduğu merak konusuydu, iddialar böyle son buldu! Röntgen filmi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te ayağında özel bandajla gezmesi dikkat çekmişti. Sosyal medyada konu ile ilgili bir sürü iddialar ortaya atıldı. Bunlardan biri de "Aslında ayağından vuruldu. Gizliyor" oldu. Tüm bu spekülasyonları sona erdirecek röntgen filmi ortaya çıktı.

Özgür Özel ayağını nasıl kırdı? İlk kez konuştu, detayları anlattı

Özgür Özel ayağını nasıl kırdı? İlk kez konuştu, detayları anlattı

CHP lideri Özgür Özel, bir süredir ayağı bandajlı geziyor. En son Meclis'te görüntülenen Özel konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunmasına rağmen sosyal medyada birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı. "TBMM’de Mahmud Abbas’ı dinlemeye gelmemek için bahane olduğu, aslında ayağından vurulduğu ama bunu gizlediği" gibi...

EVİNİN MERDİVENLERİNDEN DÜŞTÜ

Manisa'daki evinin ahşap merdivenlerinden topuk üstüne düştüğünü söyleyen CHP lideri, "Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var." demişti. Özel'in röntgen filmleri ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir bugünkü köşesinde konuyu ele aldı ve Özel'in kendisine gönderdiği filmleri yayınladı.

Şendir yazısında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’de ana muhalefet lideri ayaklarından vurulacak ve bu bir sır olarak saklanacak, öyle mi?

Sayfada gördüğünüz röntgen fotoğrafı geçen Cuma gününden beri telefonumda duruyor.

Özel’e geçmiş olsun mesajı yollarken, ilk komplo teorisini hatırlatıp, “bir şey söylemek ister misiniz?” diye sormuştum.

CHP Genel Başkanı da son derece şeffaf davranıp, önce bu röntgen görüntülerini yolladı.

Ankara’da tedavi olduğu hastanenin adını, bu röntgen kayıtlarının zaten E-nabız uygulamasında da yer aldığını, her saçma iddiayı yalanlamakla uğraşmayacağını, gerekirse röntgen görsellerini kullanabileceğimi yazdı.

Meclis’teki kavga ve orman yangınları sebebiyle konu kapandı diye görüntüleri kullanmadım.

Pazartesi ikinci komplo teorisi, Özel bacaklarından vuruldu iddiası dolaşıma sokulup da, bu iddiaya dair binlerce mesaj yazılınca görseli kullanmaya karar verdim.