Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel ayağını nasıl kırdı? İlk kez konuştu, detayları anlattı

Özgür Özel ayağını nasıl kırdı? İlk kez konuştu, detayları anlattı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

CHP lideri Özgür Özel, ayağını nasıl kırdığını anlattı. 'Basit bir ev kazası' diyen Özel, 'vuruldu' iddialarıyla ilgili de "Gelsinler, inceleyelim röntgeni" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in bacağından vurulduğu iddiaları gündemi meşgul etmişti.

Özel, ayağını nasıl kırdığını ilk kez açıkladı. Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel, “Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” diye konuştu.

Manisa'daki evinde ahşap merdivende 2-3 basamak kala topuk üstüne düştüğünü söyleyen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.

FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış 'Özel kurşunla yaralandı.' Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

Özgür Özel ayağını nasıl kırdı? İlk kez konuştu, detayları anlattı - 1. Resim

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013’ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki “Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ’cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara’dayım, kapım açık."

Düzenleyen:  - Gündem
Kütahya Tavşanlı'da 3 bin 750 yıllık fayans mühür bulunduKarar metninde dikkat çeken ifade! Merkez'in faiz indirimi için tek şartı var 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'5 yıl siyasi yasak' iddiası... İmamoğlu'ndan açıklama geldi - Gündemİsyan etti! 'Bu bir dava bile değil'İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı - GündemİYİ Parti'den istifa etmişti, CHP'ye katıldıFatih'te köpeklerin öldürdüğü Ayhan Özçelik defnedildi! Acılı kardeşleri suç duyurusunda bulunacak - GündemKöpeklerin katlettiği Ayhan Özçelik defnedildiDiyarbakır'da akıntıya kapılan Hasan Binen, 16 yıl önce babasının öldüğü yerde boğularak can verdi - Gündem16 yıl önce babasının öldüğü yerde boğularak can verdiSakarya'da kırmızı ışıkta yola çıkan yaya, motosiklet çarpmasıyla ölümden döndü - GündemKırmızıda yola çıktı, motosiklet çarptı! Ölümden döndüEkmeğin gramı düşürülerek yapılan gizli zamma Samsunlular tepki gösterdi - GündemEkmeğe gizli zam! Vatandaş tepkili
Sonraki Haber Yükleniyor...