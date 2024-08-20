İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Adana Milletvekili Bilal Bilici, İYİ Parti'den istifa etmişti. Bağımsız Milletvekili Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, Bilici'nin CHP'ye katıldığını ifade etti.

CHP lideri Özel, "Bu toplantı bugün CHP’nin, Meclis açık olduğu taktirde grup toplantısı saatte, salı günü 13.30’da toplandı. Basının ilgisi var. CHP ailesine yeni bir katılım var. Bu katılımı biz 1 Ekim'e kadar bekletemedik. Eğitimiyle, çalışkanlığıyla bize çok katkı yapacak. Seçim bölgesi Adana'da yapacak çok faaliyet olduğu için şu an bağımsız milletvekili olan Sayın Bilal Bilici, CHP’ye katılıyor. Tam da kelimenin oturduğu yerde 'baba ocağı'na dönüyor. Genç, dinamik, başarılı hem seçim bölgesinde hem de Meclis'teki performansıyla hepimizin göğsünü kapatan iyi yetişmiş, genç bir arkadaşımız baba ocağına geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bilici, İYİ Parti'den istifa ederken şu açıklamayı yapmıştı:

2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum.

Bilici, siyasi kariyerine CHP saflarında devam edecek.