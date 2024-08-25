Erdoğan'dan Ahmet Şık-Alpay Özalan kavgası için ilk yorum: Provokatöre kimlerin kol kanat açtığını gördük

Bitlis'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİP'li Can Atalay için toplanan Meclis'te çıkan kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde, provokatör bir marjinale kimlerin kol kanat açtığını gördük." diyen Erdoğan, "Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi." diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu, önceki hafta TİP İstanbul Hatay Can Atalay için olağanüstü toplanmıştı.

TİP'li Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' ifadesi gerilim tırmandırmış, AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine ara verilmişti.

Aranın ardından Şık'ın ifadeleri nedeniyle tartışmalar çıkmış ve nihayetinde AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında fiili kavga çıkmıştı.

Bugün “Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

"Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde, provokatör bir marjinale kimlerin kol kanat açtığını gördük." diyen Erdoğan, "Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi." diye konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım, akraba çiftliğine çevirdiler. Söz verdikleri halde binlerçe işçiyi kapı dışarı ettiler. Avrupa başkentlerinde keyif çatan bir elitizm çıktı. Kendi gelecekleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar.

Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde, provokatör bir marjinale kimlerin kol kanat açtığını gördük. Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti esir almıştır.

Halktan ve sokaktan tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunların ne olduğunu, hangi niyetle siyaset yaptıklarını, neyin peşinde koştuklarını çok iyi görmektedir. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi, fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan da yeni hedeflere koşturacak olan da yine biziz, AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bitlis halkından ve tüm milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini istiyorum. Nice zorluğun üstesinden nasıl geldiysek, hayal denilenleri başardıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde yapacağız."