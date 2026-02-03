Tarım Kredi Kooperatifleri 3-9 Şubat indirim kataloğu: Hangi ürünlerde indirim var?
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri 3-9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Şubat ayının ilk haftasında geçerli kampanyalarla birlikte temel gıdadan et ürünlerine, süt ve süt ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe indirim uygulanacak. işte Tarım Kredi Kooperatifleri 3-9 Şubat indirim kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatifleri 3-9 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Peynir, süt, yoğurt, makarna, bakliyat ve çay gibi temel gıda ürünlerinde indirimler yapılacak. Erzincan tulum peyniri, eski kaşar ve tam yağlı kaşar peyniri gibi süt ürünleri kampanyalı fiyatlarla raflarda yer alıyor. Bütün tavuk, kalçalı but ve piliç ürünlerinde farklı markalarla uygun fiyat seçenekleri sunulurken çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve bulaşık makinesi kapsülleri gibi temizlik ürünlerinde de indirimler vatandaşları bekliyor.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 3-9 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU
TEMEL GIDA
TK ERZİNCAN TAM YAĞLI TULUM PE...
189,90TL
ETİ ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA
79,90TL
ETİ KARAM %70
54,90TL
TKS ŞİŞE AYRAN
47,90TL
TK YARIM YAĞLI SÜT
35,90TL
TK ANADOLU BARBUNYA
94,50TL
TK TÜRK KAHVESİ
59,50TL
ÜLKER ÇOKOPRENS
46,90TL
TK KUŞBURNU ÇUBUK ÇAY
34,90TL
TK ORMAN MEYVELİ KARIŞIK ÇUBUK...
34,90TL
TK REZENE ÇUBUK ÇAY
34,90TL
TK ADA ÇAYI ÇUBUK ÇAY
34,90TL
TK YEŞİL ÇUBUK ÇAY
34,90TL
TK KAYISILI FORM ÇAYI ÇUBUK ÇA...
34,90TL
TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ
249,00TL
DİMES NEKTAR ŞEFTALİ
59,90TL
DİMES VİŞNE İÇECEĞİ
59,90TL
DİMES KAYISI İÇECEĞİ
59,90TL
DİMES KARIŞIK NEKTAR
59,90TL
DİMES EKŞİ ELMA İÇECEĞİ
59,90TL
DİMES ANANAS İÇECEĞİ
59,90TL
DİMES MANGO AROMALI İÇECEK
59,90TL
TK ESKİ KAŞAR PEYNİRİ İNEK
159,90TL
TK ANADOLU YEŞİL MERCİMEK
59,50TL
TK ANADOLU TEL ŞEHRİYE
15,45TL
TK ANADOLU ARPA ŞEHRİYE
15,45TL
TK ANADOLU SPAGHETTİ MAKARNA
15,45TL
TK ANADOLU İNCE UZUN MAKARNA
15,45TL
TK ANADOLU FİYONK MAKARNA
15,45TL
TK ANADOLU BURGU MAKARNA
15,45TL
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY
285,00TL
KIZILAY DOĞAL MADEN SUYU 200 C...
39,90TL
DİMES 7/24 ENERJİ PR
59,90TL
TK TAM BUĞDAY UNU
54,50TL
MASTER POTATO SOĞANLI EKŞİ KRE...
79,90TL
MASTER POTATO ORİGİNAL CİPS
79,90TL
TK KARIŞIK KURUYEMİŞ DOYPACK
119,90TL
TK GOFRET SÜTLÜ KAKAO KREMALI
21,90TL
TK GOFRET FINDIK KREMALI
21,90TL
TK FISTIK EZMESİ (ŞEKERSİZ)
69,90TL
TKS YAĞLI YOĞURT
159,90TL
TK PARÇACIKLI YER FISTIĞI EZME...
69,90TL
AYSAN BİBERİYE
89,90TL
AYSAN YAKAN BİBER
89,90TL
BİRYE SÜTLÜ MAHLEPLİ KURABİYE...
69,90TL
BİRYE SÜT KAYMAKLI KURABİYE 40...
69,90TL
ETI ÇIKOLATA SÜTLÜ 60 G
54,90TL
KEBİR TOPAK TEREYAĞI 500 G
274,50TL
ET VE DONUK ÜRÜNLER
E.S.K GÖVDE TAVUK
79,90TL
ERP TAZE EKO. TAB. BUT
84,90TL
TK DONDURULMUŞ BOHÇA MANTI
62,90TL
ASPİLİÇ TAB. KALÇALI BUT
84,90TL
TK DANA KOKTEYL SOSİS
99,00TL
BEYPİLİÇ BÜYÜK TAB. BUT
84,90TL
BAKPİLİÇ BÜYÜK TAB. BUT
84,90TL
ŞENPİLİÇ BÜYÜK TAB. BUT
84,90TL
SUPERFRESH DONDURULMUŞ MISIR
59,90TL
TK HAMBURGER KÖFTE
269,00TL
BANVİT PİLİÇ BUT
84,90TL
ÖZLEM KÜVET DANA KIŞ SUCUĞU
899,00TL
BANVİT BATON SALAM
79,90TL
KESKİNOĞLU KALÇALI BUT KG
84,90TL
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TK ERZİNCAN TAM YAĞLI TULUM PE...
189,90TL
TKS ŞİŞE AYRAN
47,90TL
TK YARIM YAĞLI SÜT
35,90TL
TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ
249,00TL
TK ESKİ KAŞAR PEYNİRİ İNEK
159,90TL
TKS YAĞLI YOĞURT
159,90TL
KEBİR TOPAK TEREYAĞI 500 G
274,50TL
GIDA DIŞI
ELİT ÇAMAŞIR SUYU
45,90TL
BİNGO SOFT SENSITIVE
159,00TL
BİNGO SOFT LOVELY
159,00TL
ELİT BULAŞIK DETERJANI
99,00TL
ELİT TUVALET KAĞIDI 2 KATLI 16...
104,90TL
RENAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ...
144,90TL
ELIDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ
129,90TL
ELIDOR SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ
129,90TL
OMO EXPRESS FRESH SIVI DET. BE...
199,90TL
OMO EXPRESS FRESH SIVI DETERJA...
199,90TL
BINGO MATIK TOZ DETERJAN RENKL...
239,00
İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ.