29 Ocak Perşembe günü için A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı. 101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında Bulaşık makinesi, frın, motorsiklet, karavan, dokuma yolluk, havlu, katlanır koltuk yer alıyor. İşte satışa çıkacak ürünler...
Ocak ayı son A101 aktüel kataloğundaki ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Çekme Karavan yeniden satışa çıkarken, teknoloji tarafında akıllı telefon ve TV'ler, motorsiklet, spor aletleri dikkat çekiyor.
29 OCAK A 101'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?
29 Ocak 2026 Çarşamba günü A 101 raflarında; Hyundai 65 İnç 4K Ultra HD TV 22.999 TL, Onvo 43 İnç FHD Whale OS 10 QLED TV 10.499 TL, Hi Level 50 İnç Frameless FHD QLED Android 14 Smart TV 11.999 TL, Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 9.599 TL, Mouse Klavye Set 499 TL, Kablosuz Bluetooth Hoparlör 599 TL, Bluetooth Kulaklık 329 TL'den satışa çıkacak.
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Metalik Kırmızı: 79.990 TL