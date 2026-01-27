30 Ocak 2026 Cuma günü için bim aktüel kataloğu yayınlandı. Gözler Bim'e gelecek yeni ürünlere çevrildi. Bu kapsamda "Bim'de bu hafta neler var?" soruna cevap aranıyor.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden uygun fiyatta indirimleri kaçırmamak için güncel BİM aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. 30 Ocak 2026 kataloğunda; Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL, Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL, Bambu Baharat Kaşığı 45 TL, Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL, Altıgen Rende 129 TL, Desenli Badya 45 TL, Modem Düzenleyici Kutu 229 TL Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL, Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL, Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL, Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL' den satışa çıkıyor.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR? (30 OCAK)

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

50 İNÇ Frameless Ultra HD QLED Google TV 50UQ9500F: 14.490 TL

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

Buharlı Temizleme Makinesi CB-107C: 4.750 TL

Ürün Bilgileri

• Ayarlanabilir buhar yoğunluğu

• Mikrop ve bakterilerin %99’unu öldürür

• 30-45 dakika sürekli buhar

• Saha Performansı 75 m2

• Kablo Uzunluğu 5 metre

• Isıtma Kapasitesi 2000 watt

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

40 İNÇ Frameless FHD Android 14 Smart TV AX40LEDM-A14S: 7.590 TL

Ürün Bilgileri

• Dahili HD Uydu Alıcısı

• Dahili Wi-Fi

• 2 X USB

• 3 X HDMI

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak Siyah: 2.990 TL

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

Kablosuz Mini Yazıcı: 699 TL

Ürün Bilgileri

• Şarj Girişi Type-C

• Baskı Kalitesi: 200 DPI

• Baskı Mekanizması: 2 inç Siyah/Beyaz termal yazıcı

• Şarj Süresi: ~ 2,5 Saat

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

Emaye Çaydanlık Takımı: 849 TL

Ürün Bilgileri

• Demlik ~ 1,1 L

• Suluk ~ 2,3 L

30 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

30 Ocak Bim aktüel kataloğu paylaşıldı! Bimde bu hafta neler var?

Haberle İlgili Daha Fazlası