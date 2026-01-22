Milyonlarca kişinin merakla beklediği BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi teknoloji ürünleri yer alıyor? İşte 23 Ocak Cuma BİM mağazalarına gelecek akıllı telefonlar, tabletler, elektrikli ev aletleri…

Türkiye genelinde milyonlarca tüketicinin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğu, her hafta sunduğu uygun fiyatlı teknoloji, ev ürünleri ve temel ihtiyaç fırsatlarıyla yine gündemde. “BİM bu hafta ne var?”, “BİM aktüel ürünler bugün” ve “BİM indirimli ürünler listesi” gibi aramalar Google’da hızla yükselirken, BİM marketleri sınırlı stoklarla satışa sunulan ürünleriyle alışveriş tutkunlarının odağında yer alıyor. Bu haberimizde, BİM’in güncel aktüel ürünleri, öne çıkan indirimler ve kaçırılmaması gereken teknolojik fırsatları detaylarıyla ele alıyoruz.

AKILLI TELEFON

XİAOMİ REDMİ 15C 5G 256GB CEP TELEFONU – 6,9 inç ekran boyutu, 50 mp arka kamera, 8 mp ön kamera, 8gb RAM, Dimensity 6300 chipset, 6000 mAh pil, 33W hızlı şarj – 13 bin 490 TL.

NOKİA HMD Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 LEDA (TA-1557) – 1790 TL

TELEVİZYONLAR

LG 65 İNÇ 4K HDR10 NANOCELL TV 65NANO80A6B - 8.Nesil a7 4K AK İşlemci, HDR (Yüksek Dinamik Aralık) HDR10 / HLG, 4K UHD, HDMI Girişi 3 Adet, Yenileme Hızı: 60Hz Native, USB Girişi 2 Adet – 34 bin 990 TL

DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV DQ33/38000 – 16 bin 900 TL

EV ALETLERİ

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın – 2 bin 490 TL

Homend Mixfresh 7010h Personel Blender – 1349 TL

Kumtel TURBO BEYAZ CAM ANKASTRE SET (Davlumbaz, Ocak, Fırın) – 9900 TL

Kumtel TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET (Davlumbaz, Ocak, Fırın) – 9500 TL

Fakir Mini Blender Set Trınıty Ac Set – 1490 TL

Arnica Narenciye Sıkacağı – 790 TL

Fakir Base Türk Kahve Makinesi – 1390 TL

Şerit Led Rgb Uzaktan Kumandalı – 149 TL

Uzaktan Kumandalı Led Ampul – 89 TL

Yazı Tahtası Hp93 – 239 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz Mp18 – 499 TL

28 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU

Gelecek hafta 28 Ocak Çarşamba günü BİM’in kataloğunda bozdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi çok sayıda beyaz eşya yer alıyor.

Keysmart NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS – 27 bin 900 TL

Keysmart NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE – 22 bin 900 TL

Keysmart BUZDOLABI KEY 330 STE – 14 bin 900 TL

Keysmart NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE – 13 bin 900 TL

Keysmart 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS – 14 bin 500 TL

Keysmart 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM – 11 bin 900 TL

Keysmart 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 910 CM – 15 bin 900 TL

Keysmart ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KM – 13 bin 500 TL

Keysmart 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM – 13 bin 900 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası