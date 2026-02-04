Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında görevden uzaklaştırılan tutuklu eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın makam şoförü Mehmet Ataş, savunma yaptı. Ataş “Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu. MASAK raporundaki ödemeler, benim ödemelerim değil, Akpolat'ın ödemeleridir” dedi. Ataşi, kendisine verilen talimatları yerine getirdiğini belirterek tahliyesini istedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin devam eden davada, görevden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın makam şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, konuştu.

Görevden alınan Rıza Akpolat

“SORGULAMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Rıza Akpolat'a gelen paraları taşıdığı öne sürülen Mehmet Ataş, tek makam şoförünün kendisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

Bütün para transferleri Akpolat'ın kişisel ödemeleridir. Bana verdiği talimatlar doğrultusunda ödeme yapardım. MASAK raporundaki ödemeler, benim ödemelerim değil, Akpolat'ın ödemeleridir. Bu ödemelerin niçin yapıldığını bilmem mümkün değildir. Bu ödemeleri ayrıca sormam yada sorgulamam kesinlikle mümkün değildir.

“ELDEN ÖDEMELER DE OLDU”

“Rıza Akpolat'ın talimatıyla elden ödemeler gerçekleştirdiğim zamanlar da oldu” diye belirten Ataş Elden ödemeler kapalı şekilde özel kalem müdürü tarafından şahsıma iletilirdi. Diğer şoförlerin amiri olduğum iddialarını kabul etmiyorum” dedi.

“TALİMATLARI YERİNE GETİRDİM”

Akbolat’ın şoförü Ataş mahkemede sorulan "Acarket'teki villa kimin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Oraya bir kere gitmiştim, Rıza Akpolat'ı götürüyordum. Akpolat, çocuklarına ‘Artık burada oturacağız' diyordu. Ben bir şofördüm sadece, çalışandım. Bana verilen talimatları yerine getirdim. Yeşim hanımın ödemelerini ben yapıyordum, bu talimatı bana Rıza Akpolat vermişti.

“BELEDİYEYE KAYIT DIŞI PARALAR GELİYORDU”

“Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum” diyen Ataş, “Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu. Rıza Akpolat, eşiyle evlilik yıl dönümleri için yat turu kiralamıştı ama daha sonraki konuşmalardan dolayı yat aldığını sandım” dedi.

“ESKİ EŞİ BANA AİT OLAN EVİ KULLANDI"

Öte yandan iddianamede Kazım Gökhan Yankılıç'ın beyanında Rıza Akpolat'ın çocukluk arkadaşı ve ‘kasası' olarak bahsettiği iş insanı tutuklu sanık Rabil Artan ise “Evin gerçek değeri 22 milyon liradır. Benim emeğimle satın aldığım ev, nasıl oluyor da Rıza Akpolat'ın malı olabiliyor anlamıyorum. Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan, bana ait olan evi kullandı. Onu da şu şekilde açıklayayım; evi aldım, on ay kadar boş kaldı. Kiracı sorunları olduğu için kiraya vermek istemedik ancak Derya Özhan'ın ev sahibiyle tartıştığını öğrendik, bu nedenle Özhan'ın o evden çıkması lazımdı. Derya'ya evi şu an kullanmadığımızı ve bir süre kalabileceklerini söyledik” diye konuştu.

200 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu 200 kişi hakkında belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

