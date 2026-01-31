Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savunma yapan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, hakkındaki suçlamaların yalnızca HTS kayıtlarına dayandığını savunarak “Niyet okuma hukukta yok” dedi. Davada gözler önümüzdeki hafta başlayacak Beşiktaş Belediyesi yargılamalarına çevrildi.

GAMZE ERDOĞAN- Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında, aralarında yedi CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasına dün devam edildi.

Savunması alınan tutuklu sanıklardan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, iddianamede yer alan, Aziz İhsan Aktaş’la arasındaki 35 saniyelik konuşmaya değinerek Aktaş’ın da belediyeyle çalışan bir müteahhit olduğunu ve kendisini o dönem arayarak “hayırlı olsun” dediğini iddia etti.

Çalış “Niyet okuma hukukta var mıdır bilmiyorum başkanım. Savcılık niyet okumaya çalışmış. Bir insanın niyetini okumaya çalışıyorsanız onu tanımanız gerekiyor. Bu niyet okumalar yüzünden 13 aydır tutukluyum. Evraklardaki imza bana aitse cezamı çekerim. Verilecek her ceza bana hafif kalır. Ancak o imzanın bana ait olup olmadığı incelensin” dedi.

Mahkeme başkanının “Şartnamenin örgütün istediği şekilde değiştirildiği” iddiasını soması üzerine Çalış, bunun yalnızca bir HTS kaydına dayandığını savundu.

Öte yandan, salı günü başlayan duruşmada böylece ilk hafta tamamlandı. Önümüzdeki hafta, dosyada en fazla sanığın bulunduğu Beşiktaş Belediyesi personeli ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yargılanmasına başlanacak.

Duruşmanın üçüncü haftasında ise suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın savunmasına geçilmesi planlanıyor.

