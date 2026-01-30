Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının üçüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı. BELTAŞ’ın 400 milyon liralık belediye aktarımı ve görüntü tedbirleri öne çıkarken, oklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yöneldi.

GAMZE ERDOĞAN / İSTANBUL - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, aralarında CHP’li yedi belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına dün devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli İbrahim Koçyiğit ve Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar’ın savunmaları alındı.

"400 MİLYON LİRA BELEDİYEYE AKTARILDI"

Sanıkların, BELTAŞ (Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) hastane yapımı çalışmalarının Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bilgisi dâhilinde yürütüldüğü yönündeki ifadeleri dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akpolat’a yönelik savunma açıklamalarına karşın, tutuklu ilçe belediye başkanlarının beyanları bu yönde olmadı. BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gedik, “BELTAŞ Hastane satışı ve çalışmalarından Akpolat’ın haberdar olduğunu, işlem tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söylemiştim. Satış süreci ihale yoluyla gerçekleşti. İhale komisyonunu ben belirledim ancak süreci bire bir takip etmedim. Aziz İhsan Aktaş’ı ve şirketlerini tanımıyorum. Satıştan elde edilen 70 milyon lira Beşiktaş Belediyesinde maaş ödemelerinde kullanıldı, 400 milyon lira ise BELTAŞ’ın borçları için belediyeye aktarıldı. Savcılığın iddialarını kabul etmiyorum, herhangi bir haksız menfaat elde etmedim” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ TEDBİRLERİ DEVAM ETTİ

Öte yandan, duruşmanın ilk iki gününde salon içinde görüntü alınmasına ilişkin yapılan uyarıların ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Dün de görüntü alınmaması yönündeki tedbirler sıkı şekilde uygulandı. Salon düzenine ilişkin uyarı yapan heyet başkanı, “İfade ve savunmalara kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası