Çarşamba günü dizileri! 4 Şubat bugün TV'de neler var?
Hafta ortasında ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, 4 Şubat Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışlarıyla birlikte diziler, filmler ve yarışma programları netleşti. Bu kapsamda çarşamba günü dizileri merak ediliyor. Peki, 4 Şubat bugün TV'de neler var?
Televizyon izleyicileri için haftanın en yoğun günlerinden biri olan çarşamba akşamı, birbirinden farklı yapımlarla ekranlara geliyor. Dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından ana haber bültenlerine kadar birçok içerik, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin yayın akışları merak konusu oldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ!
Çarşamba akşamı dizi rekabeti bu hafta da dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarında Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’de tarihi yapım Kuruluş Orhan ekrana gelecek. Star TV’de Sahipsizler, NOW TV’de ise Yeraltı dizisi yayınlanacak. Dizilerin yanı sıra TV8’de her bölümüyle gündem olan Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
4 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
TRT 1 Yayın Akışı
14:25 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Robot Ron: Bir Sorun Var
22:00 Buz Yolu
02:15 Kara Ağaç Destanı
ATV Yayın Akışı
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Çakallarla Dans
Show TV Yayın Akışı
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Tarzan Rıfkı
23:45 Veliaht
Star TV Yayın Akışı
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Aramızda Kalsın
NOW TV Yayın Akışı
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:00 Yeraltı
01:30 Kıskanmak
TV8 Yayın Akışı
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra