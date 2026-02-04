Hafta ortasında ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, 4 Şubat Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışlarıyla birlikte diziler, filmler ve yarışma programları netleşti. Bu kapsamda çarşamba günü dizileri merak ediliyor. Peki, 4 Şubat bugün TV'de neler var?

Televizyon izleyicileri için haftanın en yoğun günlerinden biri olan çarşamba akşamı, birbirinden farklı yapımlarla ekranlara geliyor. Dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından ana haber bültenlerine kadar birçok içerik, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin yayın akışları merak konusu oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ!

Çarşamba akşamı dizi rekabeti bu hafta da dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarında Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’de tarihi yapım Kuruluş Orhan ekrana gelecek. Star TV’de Sahipsizler, NOW TV’de ise Yeraltı dizisi yayınlanacak. Dizilerin yanı sıra TV8’de her bölümüyle gündem olan Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Çarşamba günü dizileri! 4 Şubat bugün TV'de neler var?

4 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Uzak Şehir

TRT 1 Yayın Akışı

14:25 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Robot Ron: Bir Sorun Var

22:00 Buz Yolu

02:15 Kara Ağaç Destanı

ATV Yayın Akışı

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

00:20 Çakallarla Dans

Show TV Yayın Akışı

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Tarzan Rıfkı

23:45 Veliaht

Star TV Yayın Akışı

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Aramızda Kalsın

NOW TV Yayın Akışı

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yeraltı

23:00 Yeraltı

01:30 Kıskanmak

TV8 Yayın Akışı

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

00:15 Survivor Ekstra

