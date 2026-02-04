Kredi kartı limitleriyle ilgili yeni düzenleme, 2026 yılı başında bankacılık gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ocak ayı sonunda duyurduğu kararların ardından, limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik süreçte yeni bir adım daha atıldı. Kart kullanıcıları ise ''Kredi kartı limitleri ne zaman düşürülecek?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

BDDK alınan yeni kararın uygulamasının sorunsuz yürütülmesi için bankalara 3 ay süre tanıdı. Bankaların bu süre içinde gerekli sistem geliştirmelerini tamamlaması, operasyonel süreçleri eksiksiz şekilde oluşturması ve uygulanacak adımları içeren yol haritasını kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK’ye iletmesi istendi. Peki, kredi kartı limitleri ne zaman düşürülecek?

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN DÜŞÜRÜLECEK?

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemede takvim netleşti. BDDK’nın Ocak ayı sonunda aldığı karar doğrultusunda bankalara tanınan 15 günlük sürenin tamamlanmasının ardından, 15 Şubat 2026 itibarıyla kredi kartı limitlerinin kişinin gelirine uygun hale getirilmesi bekleniyor. Yeni kararla yüksek limitli ve aktif kullanılmayan kartlarda limit düşüşleri gündeme gelecek.

KREDİ KARTI LİMİT DÜZENLEMESİ NEDİR, HANGİ HARCAMA MUAF TUTULDU?

BDDK’nın kredi kartı limit düzenlemesiyle kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getirmek ve finansal tüketicinin korunmasını sağlamak hedeflendi. Düzenleme kapsamında bankaların, kredi kartı limitlerini müşterinin gelir düzeyine göre yeniden değerlendirmesi ve kullanılmayan yüksek limitleri kademeli şekilde azaltması planlanıyor.

Son kararla birlikte BDDK bankalara gönderdiği talimat yazısında eğitim ve sağlık harcamalarının düzenlemeden muaf tutulacağını bildirdi. Bu sayede de limit uyarlaması sürecinde eğitim ve sağlık ödemelerinin olumsuz etkilenmemesi için bankaların gerekli sistemsel altyapıyı kurması istendi.

