Kredi faizleri yükseliyor! İşte 250 bin TL’nin geri ödemesi
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kredi piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası, ocak ayında gerçekleştirdiği yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirime giderek, faizi %37 seviyesine çekmişti. Kararın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, kredi faizlerinde herhangi bir indirim gerçekleşmediği gibi yükseliş dikkat çekti.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ
Özellikle tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi oranlarında artışlar gözlemleniyor. Yıl başında yüzde 2,79’a kadar gerileyen ve birçok bankada da %3’ün altında bulunan ihtiyaç kredisi oranları, şubat ayının ilk haftasında yeniden %3 seviyesinin üzerine yöneldi. Sadece bir bankada kampanya kapsamında %2,99’luk oran öne çıktı.
ENFLASYON TAHMİNLERİ AŞTI
Bankacılık kaynakları, politika faizinde yaşanan düşüşlere rağmen makro ihtiyati başka tedbirler sebebiyle bu indirimlerin ihtiyaç kredileri başta olmak üzere tüketici kredilerine tam yansımadığını ifade ediyor. Mevduattaki düşüş marjlarının gecikmeli yansımaları da bu tabloda etkili oluyor.
Son olarak dün açıklanan ocak enflasyonu %4,84 ile tahminleri aşmış ve “sıkı para politikasına devam” beklentileri öne çıkmıştı.
ŞUBAT VERİSİ KRİTİK
Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Ocak ayında yüksek gelen TÜFE rakamları sonrasında, ilk PPK toplantısı için (12 Mart) TCMB’nin eli zayıflamış durumda. Ancak şubat enflasyon oranı düşük gelir ve senelik enflasyonda da 1 puanın üzerinde düşüş ortaya çıkarsa, Mart toplantısı için bir faiz indirimi ihtimali yeniden gündeme gelebilir” görüşü paylaşıldı.
YIL SONU HEDEFLERİ…
Öte yandan piyasalarda, “Dezenflasyon süreci devam etmesine rağmen, sene sonu beklentileri açısından riskler oluşuyor” görüşü de öne çıkmaya başladı.
12 Şubat’ta duyurulacak TCMB 1. Enflasyon Raporu beklenirken; Merkez Bankasının yıl sonu TÜFE tahmini %13-%19 aralığında bulunuyor.
EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ
4 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:
-TEB: %2,99
-Alternatif Bank: %3,09
-ING Bank: %3,29
-ON Dijital: %3,29
-Yapı Kredi: %3,49
-Denizbank: %3,61
-QNB: %3,64
250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ
En düşük oran dikkate alınarak 250 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yıl vadede geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 250 bin TL
-Kredi Oranı: %2,99
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Aylık Taksit: 26 bin 464 TL
-Toplam Geri Ödeme: 319 bin TL