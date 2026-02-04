TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kredi piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası, ocak ayında gerçekleştirdiği yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirime giderek, faizi %37 seviyesine çekmişti. Kararın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, kredi faizlerinde herhangi bir indirim gerçekleşmediği gibi yükseliş dikkat çekti.

Özellikle tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi oranlarında artışlar gözlemleniyor. Yıl başında yüzde 2,79’a kadar gerileyen ve birçok bankada da %3’ün altında bulunan ihtiyaç kredisi oranları, şubat ayının ilk haftasında yeniden %3 seviyesinin üzerine yöneldi. Sadece bir bankada kampanya kapsamında %2,99’luk oran öne çıktı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ AŞTI

Bankacılık kaynakları, politika faizinde yaşanan düşüşlere rağmen makro ihtiyati başka tedbirler sebebiyle bu indirimlerin ihtiyaç kredileri başta olmak üzere tüketici kredilerine tam yansımadığını ifade ediyor. Mevduattaki düşüş marjlarının gecikmeli yansımaları da bu tabloda etkili oluyor.

Son olarak dün açıklanan ocak enflasyonu %4,84 ile tahminleri aşmış ve “sıkı para politikasına devam” beklentileri öne çıkmıştı.