Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da konteyner kentte hayata tutunan Fatma Arat'ın sahiplendiği ve çektiği videoda 'Anasının tatlısı, anasının ballısı' diye sevdiği Boncuk isimli köpek, milyonların sevgilisi oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Konteyner Kent'te 21 metrekarelik hayat alanını sahiplendiği can dostu Boncuk ile paylaşan Fatma Arat, depremin üçüncü yılında sokak hayvanları için umut oldu. Videoları kısa sürede milyonlara ulaşan Boncuk, adeta konteyner kentin maskotu haline geldi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ve sokak hayvanlarına daha fazla fayda sağlayabilmek için ikinci üniversite olarak veteriner teknikerliği eğitimi de alan Fatma Arat, Boncuk'un hikayesinin yağmur altında başladığını anlattı. Sahibi kısa süreliğine şehir dışında olduğu sırada doğumu başlayan Boncuk'un zor anlar yaşadığını söyleyen Arat, annesinin duyarsız kalmayarak köpeği konteynere aldığını ve bir dostluk hikayesinin başladığını ifade etti.

'Anasının tatlısı, anasının ballısı' diye sevilmesi gündem olmuştu! Türkiye, Boncuk'u konuşuyor

AİLENİN PARÇASI OLDU

Doğum sırasında iki yavrusunu kaybeden Boncuk'un o günden sonra ailelerinin bir parçası olduğunu belirten Arat, "Boncuk aslında sahipli bir çocuk. Sahibi burada yokken Boncuk'un doğumu dışarıda yağmurun altında başlıyor. Annem de onu görünce üzülüyor ve hemen içeri almış. O gün maalesef iki yavrusunu kaybetmişti" diye konuştu.

"BONCUK ÇOK UYSAL"

Boncuk'un yuvasının bulunduğunu ancak çoğunlukla konteyner içinde kaldığını belirten Arat, "Boncuk çok uysal, zararsız ve sevecen. Sadece kapıya biri geldiğinde tepki veriyor, onun dışında hiç zorluğu yok" ifadelerini kullandı.

"HAYVANSEVERLERLE ARAMIZDA ORTAK BİR DİL OLUŞTU"

Sosyal medyada paylaştığı videoların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Arat, insanların videoları izlerken mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Konteynerde yaşadığımızı fark edince üzülenler oluyor ama biz insanların bizi gülerek, dans ederek ve mutlu anlarımızla hatırlamasını istiyoruz. Hayvanseverlerle aramızda ortak bir dil oluştu" dedi.

