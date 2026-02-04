Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Çin devlet medyası, görüşmenin ardından Trump’ın nisan ayında Çin’i ziyaret etmesinin gündemde olduğunu aktardı.

Trump ve Xi aylar sonra ilk kez telefonda görüştü

AYLAR SONRA İLK TEMAS

Xi Jinping ile Donald Trump en son kasım ayı sonunda telefonla görüşmüştü.

Trump görüşmenin ardından Çin ile "son derece güçlü ilişkiler bulunduğunu söylemişti.

İki lider daha önce, ekim ayında Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Xİ–PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDEYDİ

Xİ Jinping, Putin ile yaptığı görüşmede, küresel ortamın giderek daha çalkantılı bir hal aldığına işaret ederek Rusya ile birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler için yeni bir yol haritası oluşturma mesajı verdi.

Putin de Rusya’nın Çin ile Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

PEKİN–MOSKOVA YAKINLAŞMASI

Çin, ABD ile artan jeopolitik rekabet ortamında Rusya ile stratejik yakınlaşma politikasını sürdürüyor. İki ülke liderleri, 2025 yılında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişti. Xİ Jinping, mayıs ayında Rusya’ya gitmiş, Putin ise eylül ayında Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmıştı.

