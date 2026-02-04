''Kadıköy Kitap Fuarı ne zaman, nerede yapılacak?'' merak edilirken İstanbul’da kitap tutkunlarını bir araya getirecek fuar için tarih ve yer bilgisi netleşti. İstanbul Valiliği tarafından yürütülen “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” projesi kapsamında düzenlenecek etkinlik, Şubat ayında Kadıköy Meydanı’nda kapılarını açacak.

Kadıköy'de kurulacak fuar alanında yayınevlerinin stantları, çeşitli kitap etkinlikleri, imza günleri ve okur buluşmalarının yer alması bekleniyor. İstanbul Valiliği’nin proje kapsamında gerçekleştirdiği fuarlarda, her yaştan vatandaşın kitapla buluşması amaçlanırken Kadıköy etabının da yoğun katılımla geçmesi öngörülüyor. İşte Kadıköy Kitap Fuarı tarih ve yer bilgileri...

Kadıköy Kitap Fuarı ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul Valiliği detayları duyurdu!

KADIKÖY KİTAP FUARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Valiliği’nin duyurusuna göre Kadıköy Kitap Fuarı 7 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Etkinlik 15 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Fuara katılmak isteyen vatandaşlar Kadıköy Meydanı’nda kurulan fuar alanını ziyaret edebilecek.

KADIKÖY KİTAP FUARI NEREDE KURULACAK?

KADIKÖY KİTAP FUARI NEREDE KURULACAK?

Kadıköy Kitap Fuarı İstanbul Kadıköy Meydanı’nda gerçekleştirilecek.



ONUR KONUĞU İSKENDER PALA OLACAK

ONUR KONUĞU İSKENDER PALA OLACAK

Kadıköy Kitap Fuarı’nın onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı ve yazar Prof. Dr. İskender Pala olacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada fuarda İskender Pala’nın da yer alacağı ve etkinliklerin okurlarla buluşacağı bildirildi.

