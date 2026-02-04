İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınav telaşını geride bırakan Üniversite öğrencileri sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE HARF NOTLARI İÇİN TARİH VERDİ

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bütünleme sınavı (telafi) sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.



Üniversite harf notları için tarih verdi! AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER BÜTÜNLEME SINAVINA GİREBİLİYOR?

Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

Üniversite harf notları için tarih verdi! AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

BÜTÜNLEME SINAVI YÜZDE KAÇ ETKİLEYECEK?

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

Haberle İlgili Daha Fazlası