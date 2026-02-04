Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında konuk ettiği Fethiyespor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Arnavut futbolcu, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 3 gol kaydetti.

Beşiktaş'tan sezon başında 1 milyon euro karşılığında kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 8 gol kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 3 gol gönderdi. Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut futbolcu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.

Türkiye Kupası'ndaki 3-0'lık Fethiyespor galibiyetinde ilk gol Ernest Muçi'den geldi.

ONUACHU'DAN SONRA EN GOLCÜ OYUNCU

Paul Onuachu, Süper Lig'de 17 maçta 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 14 gol ile bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken; Ernest Muçi, Fethiyespor karşısında attığı gol ile 23 resmi maçta 10 gol kaydeden Felipe Augusto'yu geride bıraktı.

Paul Onuachu

KUPANIN EN GOLCÜSÜ

Türkiye Kupası'nda bu sezon 11 gol atan Trabzonspor'da Muçi, ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan ile birlikte 3 golle Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en fazla gol kaydeden oyuncusu konumunda bulunuyor. Muçi, bordo-mavililerin galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında da 1 gol ile skora katkı yaptı.

LİGDE GOL ATTIĞI MAÇLARDA 13 PUAN

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi. Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında 2'şer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise 1'er defa ağları havalandırdı. Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında da 1'er defa topu filelere gönderdi.

