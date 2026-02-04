Dacia, fiyat listesini güncelledi. Şubat ayı itibariyle 2026 modellerini de satışa sunan marka Türkiye’nin en ucuz modeli olan Sandero’ya da zam geldi.

Dacia Şubat ayı fiyat listesini güncelledi. Ocak ayında Türkiye’nin en ucuz otomobili olarak piyasaya giren Sandero’nun 2026 model yılı araçları da satışa çıktı.

İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan tek modeli Sandero’nun güncel fiyat listesi…

2025 model yılı Dacia Sandero Ocak ayında 1.240.000 TL’den satılırken, Şubat ayında 1.242.000 TL oldu.

2026 model yılı Sandero ise 1.299.000 TL’den satışa çıktı. Üst versiyonda ise 1.430.000 TL’ye yükseliyor fiyat.

Dacia Sandero

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Model / Donanım 2025 Model Fiyatı (TL) 2026 Model Fiyatı (TL) Fiyat Değişimi Sandero Essential TCe 100 1.242.000 1.299.000 +57.000 Sandero Expression TCe 100 1.342.000 1.430.000 +88.000

Türkiye’nin en ucuz otomobiline zam geldi: Dacia şubat 2026 fiyat listesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2017 yılından beri Avrupa’nın en çok satılan modellerinden biri olan Dacia Sandero, yeni modeliyle Ocak ayında Türkiye yollarına çıktı.

Direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motorla gelen yeni Sandero, 100 hp güç ve 200 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen model 100 kilometre ortalama 5,5 litrelik yakıt tüketimi sunuyor.

Aracın 410 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1455 litreye çıkıyor.

Essential giriş donanım seviyesinde 15 inçlik kapaklı jantlar ve manuel klima yer alırken, kol dayamalı yüksek orta konsol, suni deri direksiyon, köpekbalığı anten ve 10 inç dokunmatik multimedya sistemini içeren konfor paketi ise opsiyonel olarak alınabiliyor.

Expression donanım seviyesinde ise 16 inç jant kapaklarına ek olarak köpekbalığı anten, geri görüş kamerası, 10 inç multimedya sistemi ve otomatik klima ise standart.

Yeni Dacia Sandero’nun fiyatını bazı rakipleri ile karşılaştırmak gerekirse:

Marka – Model Motor Güncel Fiyat (TL) Dacia Sandero Essential 1.0 TCe 100 1.299.000 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 1.424.100 Renault Clio 1.0 TCe 90 HP 1.673.000

Ocak ayında Dacia’nın Sandero modeli ülkemizde 527 adetlik satış rakamına ulaştı.

