Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkındaki iddianamede "rüşvet" iddialarına ilişkin yazışmalara yer verildi. İddianamede inşaat firması sahibi Hulusi K.'nın Erdem’e “700 bin lirasını ödedik. 'Parayı ödeyin konu kapansın' dediniz, konuyu lütfen kapatır mısınız" mesajı attığı, Erdem’in ise "Hulusi, arkadaşlar ilgileniyor, biraz sabır" cevabını verdiği belirtildi. İşte iddianamedeki çarpıcı diğer yazışmalar…

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklanmıştı.

21 KİŞİ HAKKINDA DAVA

10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

‘Rüşvet’ soruşturmasında şoke eden yazışmalar: Parayı öde konu kapansın dediniz

RÜŞVET İDDİASINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER

Soruşturmaya ilişkin iddianamede inşaat firması sahibi Hulusi K.'nın Ataevler Mahallesi'nde bulunan arsaya hastane yapmak için Turgay Erdem'in ekibine rüşvet verdiği iddialarına ilişkin beyan ve telefon görüntülerine de yer verildi.

“İLK TURGAY ERDEM İLE GÖRÜŞTÜ”

İddianamede Hulusi K.’nın hastane inşaatıyla ilgili ilk olarak Erdem'le görüştüğü, Erdem'in daha sonra o tarihte Nilüfer Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül E.'yi çağırdığı belirtildi.

Tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem

“100 BİN DOLAR VERİLMESİ KARŞILIĞINDA…”

Hulusi K’nın iddiasına göre, projenin onaylanma süreci bir türlü gerçekleşmedi. İddianamede Hulusi K.'nın şu beyanlarına yer verildi:

Nilüfer Belediyesi’nde Ayşegül E.'nin odasında Turgay Erdem'in kardeşi Semih ile Ufuk T. ve Tamer İ.'nin katılımıyla, benim de bulunduğum bir toplantı yapıldı. Toplantıda Ufuk T. bana kendisine 50 bin dolar ve ortağı Tamer İ.'ye 100 bin dolar verilmesi karşılığında projenin tamamlanacağını, aksi halde bu projenin Ayşegül E.'nin onayından geçmeyeceğini herkesin yanında bana alenen söyledi hatta konuşmanın devamında dönemin belediye başkanı Turgay Erdem'in bu para haricinde başka bir teklifi kabul etmediğini de açıkça söyledi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI BULUNDU

İddianamede Hulusi K.'nın telefonunda Turgay Erdem adı ile kayıtlı olan ve WhatsApp uygulaması üzerinde arşivlenmiş sohbet bulunduğu, sohbet içeriğinde hastane projesi olarak değerlendirilen videonun yer aldığı ifade edildi.

“ÖDEMEYİ YAPIN, KULLANMA İZNİ HAZIR”

İddianamede, devam eden görüşmelerde şu mesajların geçtiği belirtildi:

“Başkanım siz ne diyorsanız yaptık. Ayşegül hanım hala beklenti içerisinde, beklentiyi karşılamadığımız takdirde yapmayacakmış. Başkanım size ödeme yaptıktan sonra Ayşegül hanıma 200 dolar ödeme yaptık kullanma izni ve ruhsatı verecekti hala sürüncemede bıraktı ve devamında Ayşegül hanım 'Bu ödemeyi yapın, kullanma izni hazır' dedi. Ödeme yapıldı bizi oyalıyor.

“BİRAZ SABIR”

Mesajlarda Turgay Erdem’in "Hulusi, arkadaşlar ilgileniyor, en kısa zamanda raporu hazırlıyorlar, biraz sabır" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

“BAŞKANIM KİMSEYİ ŞİKAYET ETMEM”

23 Ağustos 2022 tarihli mesajda, "Başkanım kim size ne söyledi bilmiyorum ama ben kimseyi şikayet etmem, eğer söyleyeceksem gelir söylerim. Kim bunu söylediyse şerefsizin tekidir." şeklinde mesajların bulunduğu iddianamede yer aldı.

“700 BİN LİRASINI ÖDEDİK”

İddianamede, bir sonraki güne ait konuşmada ise Hulusi K.'nın şu mesajları attığı ifade edildi:

"Sayın başkanım yapı denetimin 700 bin lirasını ödedik. 'Parayı ödeyin konu kapansın' dediniz, konuyu lütfen kapatır mısınız", "Başkanım sizin talimatınız üzerine gerekeni yaptım, lütfen", "Başkanım gerekenleri yaptım ama sonuçlanmıyor. Lütfen sonuçlandırılması için ne gerekiyorsa yapın."

“YİNE PARA İSTİYORSUNUZ”

İddianamede, sanıklardan Ayşegül E.'nin Tamer İ.'ye gönderdiği bir fotoğrafta da kendisine gelen "Dün tamam demiştiniz bugün yine para istiyorsunuz." ifadelerinin yer aldığı mesajın bulunduğu belirtildi.

“DOSYALAR ELİNİZDE PATLAYACAK “

Başka bir mesajda Ayşegül E.'nin Tamer İ. isimli bir kişiyle yaptığı görüşmenin ses kaydını attığı, kayıtta şu ifadelerin geçtiği kaydedildi:

Biz yıllar öncesinden kalan Turgay Erdem'lerin dosyasını yani üç imzalı olan dosyaları da çözmeye çalıştık. Bizim başkan 2021'e kadar kendi imzalamaya çalıştı ama sonra müfettişler 2020'nin sonuna kadar diyorum 2021 ocak ayı, şubat ayı da olabilir artık bunu net bilemiyorum. Daha sonra tabi bu şeyler başladı. Müfettişler başlayınca 'Başkanım siz imzalamayın, biz imzalayabileceğimiz kadar imzalayalım' dedik ve arkadaşlar gitti. Yani yerine projesi uygun olanları imzaladılar, projesi uygun olmayanları da imzalattılar bilginiz olsun. Şimdi o dosyalar elinizde patlayacak sizin.

DESTELER HALİNDE TÜRK LİRASI VE DOLAR

Tamer İ.'nin evinde yapılan aramalarda çekmecelere yerleştirilmiş desteler halinde çok sayıda Türk lirası ve doların bulunduğu fotoğraflar da iddianamede yer aldı.

NE CEZALARI İSTENDİ?

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E.'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

