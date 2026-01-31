üper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, “Kazanmamız gereken bir maçtı” diyerek hem 2 puan kaybına yandı hem de oyunun özellikle ilk yarısındaki düşüşe dikkat çekti. Hakem yönetiminden oyunun sürekli durmasına kadar birçok başlıkta rahatsızlığını dile getiren Tekke, takımın potansiyeline vurgu yaparken “Daha kaliteli işler çıkarmamız gerekiyor” sözleriyle net mesaj verdi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzücü bir akşam yaşadıklarını belirtti.

Tekke, maçın ilk yarısını oyun itibarıyla kayıp olarak gördüklerini, ikinci yarıdaki oyun, istek ve arzudan memnun olduğunu söyledi.

"DAHA KALİTELİ İŞLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Kaçırdıkları galibiyet şansını dile getiren Tekke, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Yeteneklerimizle daha kaliteli işlerin ortaya çıkması gerekiyor. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Çok değerli 2 puan kaybettik. Önümüzde zorlu maçlar var. Oyun olarak başımız önde değiliz dik bir şekilde ayrılıyoruz ama daha kaliteli işler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

"HAKEM İŞARET YAPIYOR AMA GERÇEĞE YAKIN OLMUYOR"

Penaltı pozisyonları izlemediğini bu nedenle hakemin bu kararları hakkında bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Tekke, "Ama genel hatlarıyla ambiyanstan hoşnut değilim. Nedeni de şu. Özellikle aut atışlarında oyun çok durdu. Herhangi bir faulde oyunu durdurmak isteyen takım oyunu durduruyor. Hakem saat işareti yapıyor ama çok gerçeğe yakın olmuyor. Sadece bu maç için demiyorum. Bu maçta böyle bir rahatsızlık vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yedikleri gol ve kaçırdıkları penaltıyı maçın en olumsuz anları olarak değerlendiren Tekke, "Oyunu 90 dakika böyle tarif edemeyiz. Özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Penaltıyı atsaydık rakip biraz daha rahatlayacaktı ve daha kolay pozisyonlar bulabilecektik. Ön bölgede üretememe ya da az üretme sorunu var." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER HABERLERİNİN OYUNCULARIN KAFASINI KARIŞTIRMASINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Beşiktaş'tan sezon başında kiralanan Ernest Muçi'yi bugün doğal pozisyonda oynatmadıklarını dile getiren Tekke, TÜMOSAN Konyaspor'dan transfer edilen Umut Nayir'in de elinden geleni yaptığını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Transfer söylentileri oyuncuları etkiliyor olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Fatih Tekke, "Etkilenecek bir durumumuz yok. Bu oyuncular çok değerli oyuncular. İstenilen oyuncular. Bir süredir oyuncularımız izleniyor, isteniyor. Dünyada her maç, her oyuncunun istatistiklerinin tutulduğu bir sistemin içerisindeyiz. Oyuncularımızın transferi gündeme gelmesi ya da bazen absürt yapılan haberler kafasını karıştırabilir mi? Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. İstek, arzu üst seviyede problem sadece biraz daha öz güven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor." cevabını verdi.

"PENALTIYI ATMIŞ OLSAYDIK KAZANABİLİRDİK"

Takımın belli bir potansiyelinin olduğunu anlatan Tekke, "Bu potansiyel bugünkü maçta da ortaya çıktı. Şu maçta çok rahat 3 puan kazanabilirdik. Penaltıyı atmış olsaydık. Maçlar kolay olmuyor. Bu işin psikolojik tarafı var. Psikolojik açıdan sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Temelde sorunlar çok net gözüküyor. Bugün de aynı şeyler." yorumunu yaptı.

OTOBÜSE SALDIRI HAKKINDA KONUŞTU

Gazetecilerin karşılaşma öncesi takım otobüsünün taşlanmasına ilişkin sorusu üzerine de "Bir çocuk attı. Çok önemli bir şey değil. Bu tip şeylerle insaları karşı karşıya getirmeye gerek yok. Çocuk üst geçidin üzerindeydi." dedi.

