Trabzonspor takım otobüsü, Antalyaspor maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı. Kulüp, resmi hesabından konuya ilişkin açıklama yaparken, "Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır" denildi.

Süper Lig’in 20'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, maç öncesi büyük şok yaşadı. Bordo-mavili takımın stadyuma doğru hareket eden otobüsü, taşlı saldırıya uğradı.

Yaşanan olay camiada büyük tepkiye neden olurken, Trabzonspor Kulübü konuyla ilgili resmi bir kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, art arda yaşanan saldırıların kabul edilemez boyuta ulaştığı vurgulandı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR NOKTAYA ULAŞMIŞTIR"

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"KINIYORUZ!

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna Duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası