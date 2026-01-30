Anadolu Ajansı
Bahis soruşturması: 304 antrenör daha PFDK'lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF, bahis soruşturması kapsamında 304 antrenörü 'tedbirli olarak' PFDK'ye sevk etti.
- Son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan atletik performans antrenörü, kaleci antrenörü, maç analiz antrenörü ile oyuncu ve maç izleme antrenörü 304 kişi, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'lık oldu.
TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 304 antrenör hakkında "tedbirli olarak" PFDK'ye sevk kararı verildi.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.
