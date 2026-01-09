Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 78 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1. E.2025/506– K.2026/125

GMG Kastamonu Spor Kulübü’nün Samsunspor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.06.2025 tarih ve E.2025/188 - K.2025/361 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere;

- Davalı Kulübün itirazının kısmen kabulü ile karara bağlanan 110.000,00 TL alacağa uygulanacak faiz türünün taleple bağlılık ilkesi gereği yasal faiz olarak belirlenmesi suretiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, sair itirazların reddine, oybirliğiyle,

2. E.2025/507 – K.2026/126

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.’nin Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 02.06.2025 tarih ve E.2025/104 - K.2025/318 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gönderilmesine, oybirliğiyle,

3. E.2025/508 – K.2026/127

Türk Metal 1963 Spor Kulübü’nün Futbolcu Hasan Küçcük ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 24.06.2025 tarih ve E.2025/157 - K.2025/354 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

4. E.2025/1176 – K.2026/128

Futbolcu Can Efe Bozacı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1300 - K.2025-2026/1393 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Can Efe Bozacı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/1177 – K.2026/129

Futbolcu Can Türk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1521 - K.2025-2026/1614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Can Türk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

6. E.2025/1178 – K.2026/130

Futbolcu Caner Koca’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1650 - K.2025-2026/1743 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Caner Koca’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/1179 – K.2026/131

Futbolcu Celal Emir Dede’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1497 - K.2025-2026/1590 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Celal Emir Dede’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2025/1180 – K.2026/132

Futbolcu Cevatcan Ekinci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1239 - K.2025-2026/1332 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Cevatcan Ekinci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

9. E.2025/1181 – K.2026/133

Futbolcu Cihan Şentürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1280 - K.2025-2026/1373 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Cihan Şentürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

10. E.2025/1186 – K.2026/134

Futbolcu Deniz Cebeci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1397 - K.2025-2026/1490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Deniz Cebeci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2025/1188 - K.2026/135

Futbolcu Devrim Deniz Kutanis’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1128 - K.2025-2026/1221 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Devrim Deniz Kutanis’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

12. E.2025/1189 – K.2026/136

Futbolcu Doğukan Çınar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1608 - K.2025-2026/1701 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Doğukan Çınar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2025/1190 – K.2026/137

Futbolcu Doğukan Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1477 - K.2025-2026/1570 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Doğukan Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2025/1191 – K.2026/138

Futbolcu Doğukan Taş’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1226 - K.2025-2026/1319 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Doğukan Taş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2025/1192 – K.2026/139

Futbolcu Dursun Miraç Vural’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1536 - K.2025-2026/1629 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Dursun Miraç Vural’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

16. E.2025/1193 – K.2026/140

Futbolcu Efe Baran Kara’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1572 - K.2025-2026/1665 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Efe Baran Kara’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

17. E.2025/1195 – K.2026/141

Futbolcu Efe Tecimer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1638 - K.2025-2026/1731 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Efe Tecimer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

18. E.2025/1196 – K.2026/142

Futbolcu Efe Yüceer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1248 - K.2025-2026/1341 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Efe Yüceer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

19. E.2025/1197 – K.2026/143

Futbolcu Efecan Barlık’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1513 - K.2025-2026/1606 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Efecan Barlık’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

20. E.2025/1199 – K.2026/144

Futbolcu Ege Batur’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1606 - K.2025-2026/1699 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ege Batur’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

21. E.2025/1201 – K.2026/145

Futbolcu Emin Metehan Ataşsalar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1538 - K.2025-2026/1631 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emin Metehan Ataşsalar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

22. E.2025/1203 – K.2026/146

Futbolcu Emir Hakan Patan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1577 - K.2025-2026/1670 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emir Hakan Patan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

23. E.2025/1208 – K.2026/147

Futbolcu Emirhan Tavukçu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1259 - K.2025-2026/1352 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emirhan Tavukçu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

24. E.2025/1209 – K.2026/148

Futbolcu Emre Demir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1571 - K.2025-2026/1664 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Demir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

25. E.2025/1210 – K.2026/149

Futbolcu Emre Fırtına’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1647 - K.2025-2026/1740 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Fırtına’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

26. E.2025/1214 – K.2026/150

Futbolcu Emre Tosun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1652 - K.2025-2026/1745 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Tosun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

27. E.2025/1216 – K.2026/151

Futbolcu Emre Yıldırım’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1238 - K.2025-2026/1331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Yıldırım’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

28. E.2025/1217 – K.2026/152

Futbolcu Emrehan Özçelik’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1562 - K.2025-2026/1655 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emrehan Özçelik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

29. E.2025/1220 – K.2026/153

Futbolcu Enes Fidayeo’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1660 - K.2025-2026/1753 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Fidayeo’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

30. E.2025/1221 – K.2026/154

Futbolcu Enes Nalbantoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1067 - K.2025-2026/1160 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Nalbantoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

31. E.2025/1222 – K.2026/155

Futbolcu Enes Savucu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1622 - K.2025-2026/1715 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Savucu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

32. E.2025/1224 – K.2026/156

Futbolcu Enes Yetim’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1069 - K.2025-2026/1192 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Yetim’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

33. E.2025/1229 – K.2026/157

Futbolcu Erdal Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1187 - K.2025-2026/1280 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erdal Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

34. E.2025/1230 – K.2026/158

Futbolcu Eren Akdemir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1627 - K.2025-2026/1720 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eren Akdemir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

35. E.2025/1231 – K.2026/159

Futbolcu Eren Büyükkaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1643 - K.2025-2026/1736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eren Büyükkaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

36. E.2025/1232 – K.2026/160

Futbolcu Eren Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1467 - K.2025-2026/1560 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eren Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

37. E.2025/1233 – K.2026/161

Futbolcu Eren Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1268 - K.2025-2026/1361 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eren Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

38. E.2025/1237 – K.2026/162

Futbolcu Erhan Öztürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1408 - K.2025-2026/1501 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erhan Öztürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

39. E.2025/1239 – K.2026/163

Futbolcu Erkan Süer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1199 - K.2025-2026/1292 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erkan Süer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

40. E.2025/1241 – K.2026/164

Futbolcu Ertuğrul Usta’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1086 - K.2025-2026/1179 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ertuğrul Usta’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

41. E.2025/1245 – K.2026/165

Futbolcu Fatih Gök’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1400 - K.2025-2026/1493 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fatih Gök’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

42. E.2025/1246 – K.2026/166

Futbolcu Fatih Mankır’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1276 - K.2025-2026/1369 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fatih Mankır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

43. E.2025/1247 – K.2026/167

Futbolcu Fatih Taşdelen’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1356 - K.2025-2026/1449 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fatih Taşdelen’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

44. E.2025/1249 – K.2026/168

Futbolcu Fatih Yılmaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1445 - K.2025-2026/1538 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fatih Yılmaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

45. E.2025/1250 – K.2026/169

Futbolcu Fethi Fındık’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1340 - K.2025-2026/1433 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fethi Fındık’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

46. E.2025/1255 – K.2026/170

Futbolcu Furkan Kütük’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1337 - K.2025-2026/1430 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Kütük’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

47. E.2025/1259 – K.2026/171

Futbolcu Gökdeniz Köse’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1234 - K.2025-2026/1327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Gökdeniz Köse’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

48. E.2025/1260 – K.2026/172

Futbolcu Görkem Can Güner’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1242 - K.2025-2026/1335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Görkem Can Güner’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

49. E.2025/1261 – K.2026/173

Futbolcu Güney Gençel’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1266 - K.2025-2026/1359 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Güney Gençel’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

50. E.2025/1262 – K.2026/174

Futbolcu Güney Sağır’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1179 - K.2025-2026/1272 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Güney Sağır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

51. E.2025/1263 – K.2026/175

Futbolcu Hakan Öztürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1188 - K.2025-2026/1281 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hakan Öztürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

52. E.2025/1264 – K.2026/176

Futbolcu Haktan Kaya Demir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1449 - K.2025-2026/1542 ayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Haktan Kaya Demir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

53. E.2025/1266 – K.2026/177

Futbolcu Halil Can Cemali’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1502 - K.2025-2026/1595 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Halil Can Cemali’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

54. E.2025/1271 – K.2026/178

Futbolcu Hasan Bekil’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1349 - K.2025-2026/1442 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hasan Bekil’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

55. E.2025/1272 – K.2026/179

Futbolcu Hasan Hüseyin Öztürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1330 - K.2025-2026/1423 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hasan Hüseyin Öztürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

56. E.2025/1276 – K.2026/180

Futbolcu Hüseyin Fıstıkcı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1375 - K.2025-2026/1468 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hüseyin Fıstıkcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

57. E.2025/1279 – K.2026/181

Futbolcu İbrahim Baran Kayikci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1306 - K.2025-2026/1399 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İbrahim Baran Kayikci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

58. E.2025/1281 – K.2026/182

Futbolcu İlyas Kahraman’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1342 - K.2025-2026/1435 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İlyas Kahraman’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

59. E.2025/1282 – K.2026/183

Futbolcu İlyas Ural’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1298 - K.2025-2026/1391 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İlyas Ural’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

60. E.2025/1283 – K.2026/184

Futbolcu İsa Baltacı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1438 - K.2025-2026/1531 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İsa Baltacı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

61. E.2025/1284 – K.2026/185

Futbolcu İsa Toygar Ekinci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1102 - K.2025-2026/1195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İsa Toygar Ekinci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

62. E.2025/1285 – K.2026/186

Futbolcu İsmail Çarkacı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1094 - K.2025-2026/1187 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İsmail Çarkacı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

63. E.2025/1360 – K.2026/187

Futbolcu Okan Ağrap’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1460 - K.2025-2026/1553 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Okan Ağrap’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

64. E.2025/1361 – K.2026/188

Futbolcu Okan Gültang’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1341 - K.2025-2026/1434 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Okan Gültang’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

65. E.2025/1362 – K.2026/189

Futbolcu Okan Toprak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1563 - K.2025-2026/1656 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Okan Toprak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

66. E.2025/1363 – K.2026/190

Futbolcu Oktay Özdede’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1105 - K.2025-2026/1198 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Oktay Özdede’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

67. E.2025/1368 – K.2026/191

Futbolcu Orhan Kurşun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1259 - K.2025-2026/1351 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Orhan Kurşun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

68. E.2025/1372 – K.2026/192

Futbolcu Ömer Ok’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1081 - K.2025-2026/1174 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ömer Ok’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

69. E.2025/1373 – K.2026/193

Futbolcu Ömer Tuğ’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1323 - K.2025-2026/1416 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ömer Tuğ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

70. E.2025/1376 – K.2026/194

Futbolcu Özgür Sürer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1624 - K.2025-2026/1717 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Özgür Sürer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

71. E.2025/1378 – K.2026/195

Futbolcu Recep Bali’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1134 - K.2025-2026/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Recep Bali’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

72. E.2025/1379 – K.2026/196

Futbolcu Recep Pekgöz’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1458 - K.2025-2026/1551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Recep Pekgöz’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

73. E.2025/1381 – K.2026/197

Futbolcu Rıdvan Coşkun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1272 - K.2025-2026/1365 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Rıdvan Coşkun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

74. E.2025/1384 – K.2026/198

Futbolcu Said Can Açıkalın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1312 - K.2025-2026/1405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Said Can Açıkalın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

75. E.2025/1385 – K.2026/199

Futbolcu Salih Akçay’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1284 - K.2025-2026/1377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Salih Akçay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

76. E.2025/1386 – K.2026/200

Futbolcu Samet Aydın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1092 - K.2025-2026/1185 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Samet Aydın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

77. E.2025/1388 – K.2026/201

Futbolcu Serhan Üresin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1427 - K.2025-2026/1520 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Serhan Üresin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

78. E.2025/1392 – K.2026/202

Futbolcu Seymen Salih Adalı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1149 - K.2025-2026/1242 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Seymen Salih Adalı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

79. E.2025/1394 – K.2026/203

Futbolcu Sinan Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1489 - K.2025-2026/1582 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Sinan Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

80. E.2025/1395 – K.2026/204

Futbolcu Siraç Tüfekçi’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1611 - K.2025-2026/1704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Siraç Tüfekçi’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

81. E.2025/1397 – K.2026/205

Futbolcu Taha Ahmet Balsu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1423 - K.2025-2026/1516 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Taha Ahmet Balsu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

82. E.2025/1435 – K.2026/206

Cityline Alanya Belediye Spor Kulübü’nün AFDK’nın 17.12.2025 tarih ve E.2025-2026/183 - K.2025-2026/1241 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Cityline Alanya Belediye Spor Kulübü’nün 2025 Sezonu Plaj Futbolu Ligi Statüsü’nün 4/2. maddesinde öngörülen futbolcu uygunluğuna ilişkin kuralın ihlal edilmesi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi ve 2025 Sezonu Plaj Futbolu Ligi Statüsü’nün 12/1. maddesi uyarınca 10-0 hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

83. E.2025/1436 – K.2026/207

Bursa Spor Kulübü’nün PFDK’nın 23.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2087 - K.2025-2026/2234 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Bursa Spor Kulübü’nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

- Bursa Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 55.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Bursa Spor Kulübü’nün Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

84. E.2025/1437 – K.2026/208

Seza Çimento Elazığ Spor Kulübü’nün Futbolcusu Muhammet Ömer Çakı’nın PFDK’nın 25.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2137 - K.2025-2026/2277 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Seza Çimento Elazığ Spor Kulübü’nün Futbolcusu Muhammet Ömer Çakı’nın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

85. E.2025/1438 – K.2026/209

İkas Eyüpspor Kulübü’nün PFDK’nın 23.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2108 - K.2025-2026/2225 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İkas Eyüpspor Kulübü’nün Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

86. E.2025/1439 – K.2026/210

Galatasaray A.Ş’nin PFDK’nın 25.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2120 - K.2025-2026/2256 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş’nin akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 105-106-107-205-206, Güney Tribün 118-119-120, Doğu Tribün 416-417, Doğu Vip 214-215 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

87. E.2025/1440 – K.2026/211

Muğla Spor Kulübü’nün PFDK’nın 23.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2089 - K.2025-2026/2237 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Muğla Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

88. E.2025/1441 – K.2026/212

Muğla Spor Kulübü’nün Futbolcusu Sırat Yeşilördek’in PFDK’nın 25.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2132 - K.2025-2026/2272 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Muğla Spor Kulübü’nün Futbolcusu Sırat Yeşilördek’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğuyla,

89. E.2025/1442 – K.2026/213

Isparta DSİ Spor Kulübü’nün AFDK’nın 23.12.2025 tarih ve E.2025-2026/317 - K.2025-2026/1323 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

90. E.2025/1501 – K.2026/214

Altay Spor Kulübü’nün Futbolcusu Çağan Uygar Erten’in AFDK’nın 26.12.2025 tarih ve E.2025-2026/683 - K.2025-2026/1422 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Altay Spor Kulübü’nün Futbolcusu Çağan Uygar Erten’in rakip takım futbolcusuna şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aleyhe bozma yasağı gözetilerek kararın gerekçe bakımından düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Altay Spor Kulübü’nün Futbolcusu Çağan Uygar Erten’in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

91. E.2026/1 – K.2026/215

Esenyurt Acar Spor Kulübü’nün AFDK’nın 26.12.2025 tarih ve E.2025-2026/357 - K.2025-2026/1406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere AFDK kararının kaldırılmasına, İstanbul İl Tertip Komitesinin 09.12.2025 Tarih ve 10/2 Sayılı Büyükçekmece Tepecikspor Kulübü’nün Futbol Müsabaka Talimatının 22/f maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına dair kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, İstanbul İl Tertip Komitesi kararının onanmasına, oyçokluğuyla,

92. E.2026/2 – K.2026/216

Ayazağa Spor Kulübü’nün Yöneticisi Salih Şahin’in AFDK’nın 30.12.2025 tarih ve E.2025-2026/705 - K.2025-2026/1458 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ayazağa Spor Kulübü’nün Yöneticisi Salih Şahin’in ihraç öncesi ve ihracı sonrasında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b, FDT’nin 35/3. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda takdiri indirim yapılmasını gerektirir bir hal olmamasına rağmen; FDT’nin 13.maddesi uygulanmak suretiyle cezada indirim yapıldığı görülmekle aleyhe bozma yasağı gözetilerek kararın onanmasına, oybirliğiyle,

93. E.2026/4 – K.2026/217

Ulubey Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Mert Yıldırım’ın AFDK’nın 29.12.2025 tarih ve E.2025-2026/442 - K.2025-2026/1496 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ulubey Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Mert Yıldırım’ın ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişse de sübut bulan ihlalin “şiddetli hareket” kapsamında olduğu anlaşılmakla aleyhe bozma yasağı gözetilerek kararın gerekçe bakımından düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Ulubey Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Mert Yıldırım’ın ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, kararının onanmasına, oybirliğiyle,

94. E.2026/5 – K.2026/218

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Ferhat Akçal’ın AFDK’nın 07.01.2026 tarih ve E.2025-2026/446 - K.2025-2026/1540 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Ferhat Akçal’ın müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, kararının onanmasına, oybirliğiyle,

95. E.2026/6 – K.2026/219

Siverek Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Gökhan Berkay Yıldız’ın AFDK’nın 06.01.2026 tarih ve E.2025-2026/447 - K.2025-2026/1504 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Siverek Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Gökhan Berkay Yıldız’ın ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Siverek Belediyespor Kulübü’nün Futbolcusu Gökhan Berkay Yıldız’ın ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, kararının onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

Haberle İlgili Daha Fazlası