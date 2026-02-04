Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş için düzenlenen anma töreninde konuşan oyuncu Nur Sürer, törene katılımın düşük olmasına tepki gösterdi. Sürer, Yeşilçam’da başrol oynayan oyuncuların törende yer almamasına kızarak “Yazıklar olsun” dedi.

Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan ve özellikle Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alınmış, beynine pıhtı atması sonucu 2 Şubat Pazartesi günü 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

Necdet Kökeş’e veda! Cenazeye Nur Sürer’in “Yazıklar olsun” tepkisi damga vurdu

Necdet Kökeş - Kemal Sunal - Dinçer Çekmez Şaban Askerde (1993)

Necdet Kökeş için Taksim’deki Atlas Sineması’nda anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Nur Sürer, Yeşilçam döneminde başrol oynayan oyuncuların katılmamasını eleştirerek, Kökeş ve benzeri emektar isimlerin sinemaya verdikleri katkıların yeterince sahiplenilmediğini dile getirdi.

TÖRENDE NUR SÜRER’DEN SİTEM: YAZIKLAR OLSUN

Konuşmasında sitem eden Sürer şu ifadeleri kullandı:

“Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok... Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde falan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!”

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Adana'da 1944 yılında doğan Necdet Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı 'Bütün Aşklar Tatlı Başlar' filmiyle adım atmıştı. Yaklaşık 100 filmde rol alan oyuncu, özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı 'Battal Gazi' serisinde hayat verdiği 'Zıpzıp' karakteriyle hafızalara yer etmişti.

Necdet Kökeş, ayrıca 'Deli Dumrul', 'Şaban Askerde', 'Hakanlar Çarpışıyor', 'Leblebi Tozu' ve 'Avrupalı' gibi filmlerde de izleyici karşısına çıkmıştı.

