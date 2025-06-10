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Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necdet Kökeş'ten üzen haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Yeşilçam&#039;ın ünlü oyuncusu Necdet Kökeş&#039;ten üzen haber geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı. “Zıp Zıp” karakteriyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki oyuncunun, nefes darlığı şikâyetiyle acil serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

Türk sinemasının birçok klasikleşmiş filminde rol alan 81 yaşındaki oyuncu Necdet Kökeş, nefes darlığı şikâyetiyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necdet Kökeş'ten üzen haber geldi - 1. Resim

Uzun süredir ekonomik zorluklarla mücadele eden ve Kadıköy’de bir apart otelde hayatını sürdüren Kökeş, 2024 yılının Aralık ayında da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necdet Kökeş'ten üzen haber geldi - 2. Resim

Henüz 18 yaşında sinemaya adım atan Necdet Kökeş, 1972 yapımı "Battal Gazi" serilerinde rol aldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necdet Kökeş'ten üzen haber geldi - 3. Resim

“Zıp Zıp” karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi Türk sinemasının ünlü isimleriyle aynı seti paylaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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