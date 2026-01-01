Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok ilinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtınanın etkili olacağını açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte kar yağışının sürmesi bekleniyor. Öte yandan 31 kent için de sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, gece saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon, Rize ile Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Yağışlar, bölgenin iç kesimlerinde yoğun kar, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; bugün öğle saatlerinden sonra ise soğumayla birlikte yer yer kar şeklinde olacak.

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, bugün sabah saatlerinden itibaren Kocaeli'nin kuzeydoğusu, Sakarya'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde tekrar etkili olması bekleniyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, bu sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Batı Akdeniz'de rüzgar, günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, Antalya Körfezi'nde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, cuma günün ilk saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda ise kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

31 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayınladı.

