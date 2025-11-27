ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dolarla ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Dev banka, dolar endeksinin 2026'nın ikinci çeyreğinde 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmesini bekliyor. İşte detaylar...

Morgan Stanley, 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü raporunu yayınladı. Raporda dolarla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Dev banka, 2026'nın ilk yarısında dolarda düşüş, ikinci yarısında ise tekrar yükseliş bekliyor.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Morgan Stanley'e göre; dolar önümüzdeki yıl dalgalı bir seyir izleyecek. Dolar endeksi, şu anki 100 seviyesinden 2026 ikinci çeyreğinde 94 ile 2021’den bu yana en düşük düzeye inecek; yıl sonunda yeniden 100 seviyesine dönmesi bekleniyor.

Banka, önceki tahminlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 düşebileceğini öngörüyordu. Ancak son gelişmeler, dolar için daha az olumsuz bir görünüm sundu.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİ BASKI OLUŞTURABİLİR

Morgan Stanley, 2026’da ABD büyümesinin yıl ortasında yavaşlayıp yıl sonunda yüzde 1.8’e hızlanmasını bekliyor. Çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2.9’dan yüzde 2.6’ya gerileyeceği öngörülüyor. Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3-yüzde 3.25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı oluşturabilir.

DOLARI DESTEKLEMESİ BEKLENEN UNSURLAR

2026’nın ikinci yarısında ise üç unsurun doları desteklemesi bekleniyor. ABD büyümesinin dayanıklılığı, Fed’in faiz indirim döngüsünün sona ermesiyle beraber faizlerde olası yukarı yönlü tepki ve şirketler ile yatırımcıların dolar zayıflamasına karşı hedge talebinin azalması.

