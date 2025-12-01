Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin-Adliye Tramvay Hattı’nı Şehir Hastanesi’ne bağlamak için yürüttüğü çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi ulaşım kalitesini artırmak amacıyla tramvay hattı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. 1,4 kilometrelik Adliye-Şehir Hastanesi bağlantı hattında asfalt yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve hattın yıl sonuna kadar hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde ulaşımda kaliteyi ve standardı yükseltmek amacıyla raylı sistem yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Hattaki çalışmalar devam ediyor.

Belediye olarak Stadyum - Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ilk etabı olan Şehir Hastanesi - Yeni Sanayi arasındaki 11.1 kilometrelik kısımda çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, ikinci etap olan Yeni Sanayi - Stadyum arasındaki çalışmalara da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başladığını dile getirdi.

"EKİPLERİMİZ HUMMALI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Alaaddin - Adliye Tramvay Hattı’nı Şehir Hastanesi’ne bağlamak için de 1.4 kilometre uzunluğunda bir bağlantı çalışması yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Adliye - Şehir Hastanesi raylı sistem bağlantı hattının inşa edildiği Yeniceler Caddesi’nde kapalı olan şeritte asfaltı yenileyerek yolu tekrar trafiğe açtık. Hattı yıl sonuna kadar tamamlamak için ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

