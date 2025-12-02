KIZILELMA’nın, jet motorlu hedef uçak ‘Şimşek’ GÖKDOĞAN füzesi ile imha etmesi dost ülkeleri sevindirdi, Türkiye karşıtlarını paniklett. “KIZILELMA’yı hava muharebe platformu” seviyesine taşıyan bu tarihî başarı için “Savaş uçağı üreticilerinin rahatı kaçtı. 6. nesil savaş teknolojisi resmen sahaya çıktı” yorumları yapıldı.

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, görüş ötesi menzilden bir hava hedefini TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen millî füze GÖKDOĞAN ile imha etti. KIZILELMA’nın başarılı atışı, bir İHA’nın hava-hava muharebe kabiliyetini doğrulayan dünyadaki ilk test olarak kayıtlara geçti. Dünya basını, “tarihî” diye nitelediği bu atışı, insansız sistemlerin hava muharebesindeki rolüne dair önemli bir dönüm noktası olarak yorumladı. Yurtdışı medya, gökyüzünde yeni bir çağ başlatan bu gelişmeyi şöyle gördü:

● İsrail merkezli Maariv gazetesi: Türkiye: askeri havacılık alanında küresel bir hamle gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri tarih yazdı ve bütün dünya şaşkınlıkla izliyor.

● Avustralya’dan Telegrafi haber sitesi: Bu testle KIZILELMA, hava-hava taarruz yeteneğini resmen ispatladı.

● Belçikalı Armyrecognition: Bu angajman, insansız muharebe yeteneğinde büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Altıncı nesil hava doktrini operasyonel bir gerçekliğe dönüştü.

● Hindistan’dan Defence Mirror: KIZILELMA, 6. nesil savaş teknolojilerinin sergilenmesine imkân sağladı.

● Times of India: Yüksek hızlı jet hedefinin vurulması küresel bir ilk.

● Azerbaycan Devlet Haber Ajansı: İHA’larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açıldı.

● İsrail’in Hayom gazetesi: Erdoğan’ın ‘tarihî’ denemesi: Havacılıkta yeni bir çağ.

● Sputnik Armenia: Şimdiye kadar dünyada hiçbir insansız platform havadaki hedeflere ateş edemiyordu. Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açtı.

● Belçika merkezli Avrupa Savunma Sanayi internet sitesi: Simüle atış testinde tam isabet sağlaması önemli bir dönüm noktası.

● Yunan havacılık haber sitesi Ptisi: Hava-hava platformu olarak faaliyet göstermesi hava kuvvetleri savaşına kesinlikle yeni bir boyut kazandırıyor.

● Arap dünyasından Alquds gazetesi: Türkiye’nin insansız hava aracının bir F-16 savaş uçağını düşürmesi, Batı’daki savaş uçağı üreticilerini, Rusya’yı ve Çin’i endişelendiriyor.

● Rusya’nın TASS haber ajansı, KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

