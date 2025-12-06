Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre; ilçede saat 03.21'de 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntı, ilçedeki pek çok vatandaş tarafından hissedildi.

