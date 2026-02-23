Trendyol Süper Lig’de haftanın heyecanla beklenen mücadelesi için geri sayım başladı! Bu akşam yapılacak müsabaka için nefesler tutulurken taraftarlar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı araştırmaya başladı. İşte, Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel ilk 11 maç kadrosu ve eksikler...

Sarı-lacivertliler ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 52 puana ulaştı. Yenilgisiz yoluna devam eden ekip, haftaya ikinci sırada giriyor. 19 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa da alt sıralardan uzaklaşmak için bu akşam puan arayacak. Fatih Karagümrük karşısında 3-2’lik galibiyet alan Kasımpaşa morali yüksek şekilde bu akşam mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

İşte muhtemel 11ler! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

FENERBAHÇE SK-KASIMPAŞA SK MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe’de iki önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Milan Skriniar karşılaşmada olmayacak.

Fenerbahçe’de 6 futbolcu da sarı kart sınırında. Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

