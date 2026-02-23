Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Serie A'da oynanan Como maçında sakatlanan milli futbolcunun son antrenmanda tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, evinde Como'ya 2-0 yenildi. Bu sonuçla Luciano Spalletti'nin ekibinin ligdeki kazanamama serisi 3 maça yükseldi. Juventus arka arkaya kazandığı iki maçın ardından sahasında Lazio ile berabere kalırken sonrasında sırasıyla Inter ve Como'ya mağlup oldu.

Kenan Yıldız, son lig maçında 84. dakikada oyundan alındı

SPALLETTI'DEN AÇIKLAMA

Como ile hafta sonu oynanan maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan alındı. Maçın ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcunun küçük bir sakatlık yaşadığını ve durumunu kontrol edeceklerini belirtmişti. Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız." diye konuşmuştu.

ANTRENMANA ÇIKMADI

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un dün gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı. Milli futbolcunun tedbir amaçlı dinlendirildiği ifade edildi.

Kenan Yıldız, Como maçında sakatlık yaşadı

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kenan Yıldız'ın sol baldırından bir sorun yaşadığı ve durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Yıldız futbolcu sakatlığıyla ilgili herhangi bir teste girmediği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı. 20 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 9 gol ve 8 asist kaydetti.

