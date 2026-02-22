Juventus, Serie A’nın 26. haftasında sahasında Como’ya 2-0 mağlup olarak üst üste üçüncü maçında puan kaybetti. Karşılaşmada oyundan çıkarken teknik direktörü Luciano Spalletti ile kısa süreli gerginlik yaşayan Kenan Yıldız için deneyimli teknik adamdan maç sonrası açıklama geldi.

Juventus, İtalya Serie A'nın 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 mağlup oldu ve ligde üst üste üçüncü maçında puan kaybı yaşadı. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekip Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mërgim Vojvoda ve 61. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.

Bu skorla ligde Juventus, 46 puanla 5. sırada kaldı. Como ise puanını 45 yaparak 6. sırada yer aldı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız

HOCASIYLA TARTIŞMIŞTI, AÇIKLAMA GELDİ

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Kenan, maçın 83. dakikasında yerini Vasiljie Adzic'e bırakırken kenara geldiği sırada teknik direktörü Luciano Spalletti'yle küçük bir tartışma yaşadı.

Como'yla oynadıkları maçın ardından soruları cevaplayan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın gösterdiği tepkiyle ve genç oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili konuştu. Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız. Bu, zor durumlarda orada olmak istemesiyle ilgili karakterini gösteriyor ve aynı zamanda gerçek bir şampiyonun tepkisiydi." ifadelerini kullandı.

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahaya çıktı. 20 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 9 kez ağları havalandırırken 8 asist kaydetti.

