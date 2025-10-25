Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu!

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

İşgalci İsrail ordusu, ABD Başkanı Trump’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen Gazze’nin merkezinde hava saldırısı düzenledi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu! - 1. Resim

İşgalci ordu, yaptığı açıklamada, “Bir süre önce, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat bölgesinde, İsrail ordusu (IDF) birliklerine yönelik saldırısını planlayan bir hedefe hassas bir saldırı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Hamas yönetimindeki bölgede yer alan El-Awda hastanesi, Nuseyrat'ta gerçekleşen saldırının ardından yaralıların tedavi için hastaneye getirildiğini doğruladı.

Hastane yaptığı açıklamada, "Merkez Gazze’de Nuseirat Kampı’ndaki Al-Ahli Kulübü bölgesinde İsrail işgali tarafından sivil bir araca yapılan saldırının ardından dört yaralı hastanemize getirildi" dedi.

İsrail ordusu, birliklerine yönelik "herhangi bir ani tehdidi ortadan kaldırmak" amacıyla Gazze’de operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

