Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiye acımasızca saldırdılar: İsrail askerleri ve yerleşimcilerin gaddarlığı kamerada!

Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiye acımasızca saldırdılar: İsrail askerleri ve yerleşimcilerin gaddarlığı kamerada!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batı Şeria’da zeytin hasadı yapan Filistinli 65 yaşındaki çiftçi, önce yerleşimcinin ardından İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kaldı. Ahmed Shakarna darp edilirken, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla çiftçilerin tarım alanlarına erişimi engellendi. Vicdanları yaralayan bu görüntüler İsrail’in Filistin halkına yönelik sistematik baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail zulmü sürüyor. Masumlara karşı yapılan sert müdahalelerden biri daha kameralara anbean yansıdı. 

Üç İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’daki Beytüllahim kenti yakınlarındaki Nahalin kasabasında 65 yaşındaki Ahmed Shakarna’yı zeytin hasadı sırasında darbetti.

AİLESİNİN YANINDA ACIMADAN SALDIRDILAR

Yanında ailesinin de bulunduğu Shakarna’ya yönelik saldırı anları kameralara yansıdı.

ÇİFTÇİLERİN ARAZİLERİNE GİRMESİNİ ENGELLİYORLAR

Yahudi yerleşimciler, Nahalin’in yanı sıra Ramallah yakınlarındaki Kafr Malik kasabasında da Filistinlilere saldırdı. İsrail askerleri de El-Halil kenti yakınlarındaki Bekaa bölgesinde Filistinli çiftçilerin tarım alanlarına girmesini engelledi.

İsrailli askerler, çiftçilere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kimsenin bilmediği ülkeye gidince "kaçarım" sandı! Katil zanlısı Abhazya'da yakalandı, Samsun'da tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor - Dünyaİran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD'nin talepleri mantıksız2 kilosu 400 bin dolar! Uranyum kaçakçıları sınırda yakalandı - DünyaRusya'ya oradan da Çin'e kaçırmadan yakalandılarPentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı - DünyaTrump'ın gizlediği Pentagon bağışçısı ortaya çıktıİslam karşıtı Robinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon! Müslümanım dedi ayetleri okuyamayınca yakayı ele verdi - DünyaRobinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon!"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak? - Dünya"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!"ABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi! Yeni KKTC planı gündemde - DünyaABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...