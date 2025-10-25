Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiye acımasızca saldırdılar: İsrail askerleri ve yerleşimcilerin gaddarlığı kamerada!

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail zulmü sürüyor. Masumlara karşı yapılan sert müdahalelerden biri daha kameralara anbean yansıdı.

Üç İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’daki Beytüllahim kenti yakınlarındaki Nahalin kasabasında 65 yaşındaki Ahmed Shakarna’yı zeytin hasadı sırasında darbetti.

AİLESİNİN YANINDA ACIMADAN SALDIRDILAR

Yanında ailesinin de bulunduğu Shakarna’ya yönelik saldırı anları kameralara yansıdı.

ÇİFTÇİLERİN ARAZİLERİNE GİRMESİNİ ENGELLİYORLAR

Yahudi yerleşimciler, Nahalin’in yanı sıra Ramallah yakınlarındaki Kafr Malik kasabasında da Filistinlilere saldırdı. İsrail askerleri de El-Halil kenti yakınlarındaki Bekaa bölgesinde Filistinli çiftçilerin tarım alanlarına girmesini engelledi.

İsrailli askerler, çiftçilere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.