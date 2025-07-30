Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu

Tırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan-Damal-Posof karayolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü Ilgar dağı mevkiinde edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünde ilerleyen tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Dozer yüklü Dorse şarampole uçması nedeniyle trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi.

Tırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu - 1. Resim

Kaza sonrası olay yerine Jandarma ekipleri sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde açarak ulaşımın yeniden sağlanmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da huzur uygulaması! 773 kişi yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da huzur uygulaması! 773 kişi yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da huzur uygulaması! 773 kişi yakalandıAdana'daki baba dehşetinde eşi öldürülen kadın o anları anlattı! "Yaşıyordu, tekmeyle kafasına vurup öldürdüler" - 3. SayfaBaba dehşetinin her detayı kan dondurdu!Otobüsteki yolcunun kullandığı yastıktan uyuşturucu çıktı - 3. SayfaOtobüsteki yolcunun kullandığı yastıktan uyuşturucu çıktıTam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı - 3. SayfaTam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynıİnegöl'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti - 3. Sayfaİnegöl'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale ettiMetroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği! Görenler neye uğradığını şaşırdı, kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaMetroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği!
Sonraki Haber Yükleniyor...