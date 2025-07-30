Tırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Temmuz 2025 10:51 - Güncelleme: 30 Temmuz 2025 10:54 - Güncelleme:

Ardahan-Damal-Posof karayolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü Ilgar dağı mevkiinde edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünde ilerleyen tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Dozer yüklü Dorse şarampole uçması nedeniyle trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Kaza sonrası olay yerine Jandarma ekipleri sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde açarak ulaşımın yeniden sağlanmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar