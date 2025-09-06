İsrail’in omurgasına büyük darbe: Elbit’in İngiltere tesisi kapatıldı!

İsrail'in en büyük silah üreticisi Elbit Systems’ın İngiltere'deki Bristol tesislerinden biri, Palestine Action adlı doğrudan eylem grubunun uzun süredir yürüttüğü protesto kampanyalarının ardından sessizce kapatıldı.

Aztec West iş parkında bulunan Elbit Systems UK tesisi, Guardian muhabirlerinin aktardığına göre artık faaliyet gösteremiyor.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNE DESTEK VERMİŞTİ

Elbit Systems, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında yoğun olarak kullanılan insansız hava araçları (İHA) ve diğer askeri sistemlerin ana tedarikçisi.

Şirket, İsrail'in “omurgası” olduğunu açıkça beyan etmişti.

Palestine Action: Camlar kırıldı, çatı işgal edildi, duvarlar kırmızıya boyandı

2019'dan bu yana faaliyette olan ve 2029'a kadar kira sözleşmesi bulunan tesis, Palestine Action tarafından birçok kez protesto edilmişti.

Aktivistler; çatılara çıkarak çatı işgali, cam kırma, barikat kurma ve duvarlara kırmızı boya fırlatma gibi eylemlerle dikkat çekmişti.

Grup, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında rol oynayan her türlü tedarik zincirini hedef aldığını açıklamıştı.

Şirketin son mali kayıtları, Elbit Systems UK’nin 2024 yılında 4,7 milyon sterlin zarar ettiğini gösterdi. 2023'te ise şirket 3,8 milyon sterlin kar açıklamıştı. Bu düşüşte, protestoların ardından artış gösteren güvenlik maliyetleri ve tesislerin işleyişinin sekteye uğraması etkili oldu.

YENİ SÖZLEŞMELER SORGULANIYOR

Elbit Systems UK, kısa süre önce İngiltere Savunma Bakanlığı ile 2 milyar sterlinlik stratejik ortaklık için ihale sürecine girmişti. Ancak eski İşçi Partisi kabine bakanı Peter Hain, Savunma Bakanı'na yazdığı mektupta, "Gazze'de yaşanan yıkım nedeniyle bu sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini" belirtti.

Uluslararası kamuoyunda da benzer çağrılar giderek yükseliyor.

PALESTİNE ACTİON YASAKLANDI, ANCAK MÜCADELE SÜRÜYOR

İngiltere İçişleri Bakanlığı, kısa süre önce Palestine Action’ı Terörle Mücadele Yasası kapsamında yasakladı. Ancak grup, bu kararın yargı denetimine taşınması için izin aldı.

Grup daha önce Oldham ve Tamworth gibi bölgelerde de Elbit tesislerini protesto etmiş, bazı tesislerin el değiştirmesine ya da kapanmasına neden olmuştu.