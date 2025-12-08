Esad'la birlikte Suriye iç savaşına dair gelişmeler uzun süredir ABD dış politika geleneklerini zorlayan bir seyir izledi. Esad’ın düşüşünden haftalar önce birçok ülke Şam ile ilişkilerini yeniden kurmayı değerlendirse de sahadaki dengeler hızla değişti. Şaraa’nın, savaş döneminde Nusra Cephesi olarak bilinen ve daha sonra HTŞ adını alan yapının başındaki konumu, çatışmaların ilk yıllarında Washington’ın desteklemeye çalıştığı muhalif gruplarla zıt bir tablo oluşturmuştu.

Yıllar boyunca ılımlı muhalefeti desteklemeye çalışan ABD’nin bu stratejisi zaten etkisini yitirmişti. Trump yönetiminde Tulsi Gabbard gibi Esad’la diyaloğa açık isimlerin göreve gelmesi, 2024 sonuna gelindiğinde Şam’la yeni bir anlaşma zemininin oluşabileceği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Ancak 27 Kasım 2024’te Ahmed Şara’nın öncülük ettiği operasyon, ABD’de masada tutulan tüm senaryoları bir anda geçersiz kıldı. Şara’nın komutasındaki güçler, yıllardır durağan kalan cephe hatlarını kısa sürede çözdü; savaş dinamiklerini kökten değiştiren bu hamle, Beşar Esad’ı yalnızca on bir gün içinde 8 Aralık’ta Rusya’ya kaçmak zorunda bıraktı.

ABD’de yayımlanan Newsweek, Trump döneminde Suriye politikasının nasıl şekillendiğini ve bu politikanın sahadaki gelişmelerle nasıl ters düştüğünü ayrıntılarıyla ele aldı.

