AJet, kış seyahati planlayanlar için tüm yurt dışı hatlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. 28 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan biletler, 9 dolardan başlıyor. Kampanya kapsamında 80 bin bilet satılacak.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasıyla kışı karşılıyor. Kampanyayla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

BİLETLER 28 KASIM'DA SATIŞTA OLACAK

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet'in, indirimli biletleri, 28 Kasım saat 23.59'a kadar satışta olacak.

SEYAHAT DÖNEMİ

Kampanyayla 80 bin koltuk satışa sunulurken, indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

MESUT SAHİN

