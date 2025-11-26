Giresun’un Bulancak ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, dikkat çeken bir keşfe imza attı.

Denizden çektikleri ağların ağırlığına sevinen balıkçılar balık ile karşılaşmadı. Ağlarına balık yerine takılan at ayağına benzeyen, heykel parçasına benzer cismi gören balıkçılar şaşkına döndü.

Balıkçı Temel Işık, buldukları cismin doğal yollarla oluşmadığını düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

Mermer benzeri sert granit bir taş üzerinde işlenmiş gibi duruyor. Kendi başına bir obje mi yoksa bir at heykelinin parçası mı bilemiyoruz. Bunu müze müdürlüğüne göstererek ne olduğunu anlayabiliriz. Denizden yaklaşık yarım mil açıkta, 15 metre derinlikte ağlarımıza takıldı.