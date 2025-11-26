Giresun’da 15 metrede ilginç keşif! Balıkçıların ağlarına takıldı
Giresun’da balık avlamak için denize açılan balıkçılar, ağlarına takılanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Balıkçılar 15 metre derinlikten at ayağına benzeyen heykel görünümlü bir cisim çıkardı.
- Giresun'un Bulancak ilçesinde balıkçılar denize açıldı.
- Ağlarına balık yerine at ayağına benzeyen, heykel parçası olduğu düşünülen bir cisim takıldı.
- Balıkçılar buldukları cisim karşısında şaşkınlık yaşadı.
- Cisim, doğal yollarla oluşmadığı düşünülerek kıyıya getirildi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, dikkat çeken bir keşfe imza attı.
Denizden çektikleri ağların ağırlığına sevinen balıkçılar balık ile karşılaşmadı. Ağlarına balık yerine takılan at ayağına benzeyen, heykel parçasına benzer cismi gören balıkçılar şaşkına döndü.
“AT HEYKELİNİN PARÇASI MI?”
Balıkçı Temel Işık, buldukları cismin doğal yollarla oluşmadığını düşündüklerini belirterek şunları söyledi:
Mermer benzeri sert granit bir taş üzerinde işlenmiş gibi duruyor. Kendi başına bir obje mi yoksa bir at heykelinin parçası mı bilemiyoruz. Bunu müze müdürlüğüne göstererek ne olduğunu anlayabiliriz. Denizden yaklaşık yarım mil açıkta, 15 metre derinlikte ağlarımıza takıldı.
Balıkçılar, at ayağı görünümündeki parçanın dikkat çekici olması nedeniyle kıyıya getirdiklerini ifade etti.